В Баку встретились 40-летние одноклассники – все завершилось овациями (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском академическом национальном драматическом театре состоялась премьера спектакля "Одноклассники", поставленной по одноименной пьесе российского писателя Юрия Полякова, сообщает Trend Life.

Специально на премьеру из Москвы в Баку прилетел автор пьесы Юрий Поляков - писатель, поэт, драматург, киносценарист и общественный деятель. Председатель редакционного совета "Литературной газеты", главный редактор "Литературной газеты" (2001 - 2017), кавалер Государственных орденов России "Дружбы", "Почёта", "За заслуги перед Отечеством" IV степени, член Союза писателей, председатель Общественного Совета при Министерстве культуры, председатель Гильдии драматургов России. Многие его романы, повести и пьесы стали культовыми, по ним сняты фильмы и сериалы, поставлены спектакли, а пьесы с успехом идут на сценах мира.

Премьера спектакля "Одноклассники" состоялась в 2009 году и сразу же стала ярким событием театральной жизни России. Спектакль побил рекорды посещаемости, собирал полные залы в различных городах.

На бакинской сцене премьера также прошла с большим успехом. Творческий коллектив и автор были встречены зрительным залом продолжительными овациями!

Среди гостей вечера были завотделом по вопросам гуманитарной политики Администрации Президента Азербайджана Фарах Алиева, министр культуры Абульфас Гараев, посол России в Азербайджане Михаил Бочарников, ректор Азербайджанского университета языков Кямал Абдулла, видные общественные деятели, представители культуры и науки, творческой интеллигенции и молодежи.

По сюжету пьесы, взрослые 40-летние люди, которые когда-то вместе учились в школе, встречаются вновь. Повод - день рождения любимца класса Вани Костромитина. У каждого из них своя история. У всех из них судьба сложилась по-разному. Кто-то стал предпринимателем, может и не очень успешным, кто-то уже метит в меры городка, а некогда успешные и подающие большие надежды стали алкоголиками или раздеваются за деньги. Кто-то переехал жить в Австралию, кто-то на вокзал. Учительница, священнослужитель, стареющая модель…И лишь один из них - бизнесмен Виктор Черметов, кажется, добился видимого материального благополучия. Чем и стараются воспользоваться бывшие одноклассники. Чтобы защитить дочь, учительница Светлана Погожева готова на многое. Даже продаться Чермету. Ведь у неё огромный долг, по сути, она может оказаться на улице. Всё действие разворачивается на глазах Вани - бывшего афганца, нынешнего инвалида, которого одноклассники за человека уже не считают…

Пьеса наполнена жизненными ситуациями и назвать ее вымыслом едва ли получится. Ведь каждый из эпизодов произведения Полякова буквально списан из жизни. Поднимаемые в ней темы актуальны, а способ подачи материала автором заставляет задуматься…

Режиссер-постановщик и художник спектакля – директор и художественный руководитель театра, народный артист Азер Паша Нематов, режиссер – Анар Садыгов, композитор – народный артист Сиявуш Керими, ассистент режиссера – Джейран Гасанли.

В ролях: народные артисты Рамиз Новруз, Джафар Намиг Кямал, Саида Гулиева, заслуженные артисты - Санубер Искендерли, Шалаля Шахвеледгызы, Ровшан Керимдухт, Физули Гусейнов, актеры Матлаб Абдуллаев, Илаха Гасанова, Рустам Рустамов, Вюсал Мустафаев, Зия Ага, Вюсал Мамедов и Мехман Фатуллаев. Перевод – Этимад Башкечид.

(Автор: Вугар Иманов)

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