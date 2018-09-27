Эльвину Годжа Ганиеву вручены удостоверение заслуженного артиста Азербайджана и нагрудный знак (ФОТО)

27 сентября 2018 13:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В министерстве культуры Азербайджана молодому скрипачу-виртуозу, президентскому стипендиату Эльвину Годжа Ганиеву были вручены удостоверение заслуженного артиста Азербайджана и нагрудный знак, сообщили Trend Life в пресс-службе ведомства.

Министр культуры Абульфас Гараев отметил, что согласно соответствующему распоряжению Президента Азербайджана Ильхама Алиева Эльвину Годжа Ганиеву за заслуги в развитии азербайджанской культуры было присвоено почетное звание "Заслуженный артист".

Министр высоко оценил деятельность музыканта в пропаганде и развитии азербайджанской культуры, и пожелал ему дальнейших творческих успехов.

Эльвин Ходжа Ганиев выразил признательность Президенту Ильхаму Алиеву за государственную заботу о творческой молодежи.

Напомним, что 21-летний Эльвин Годжа Ганиев с успехом принимал участие во многих конкурсах и фестивалях. Он - лауреат Международных конкурсов скрипачей имени К. Липинского и Г. Венявского, имени П. И. Чайковского, имени Д. Ойстраха и других. На днях Эльвин Годжа Ганиев завоевал золотую медаль на II Международном музыкальном конкурсе в Берлине (Германия).

В 2008 году соответствующим распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева имя Эльвина Годжа Ганиева было внесено в "Золотую книгу" молодых талантов Азербайджана.

(Автор: Джани Бабаева)

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