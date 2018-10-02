Захра Бадалбейли создает свою судьбу: Полные энергии чакры и бесконечное вдохновение (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международный день музыки – 1 октября, в Международном центре мугама в Баку, прошла презентация сборника стихотворений "В твоих руках" поэтессы, композитора и пианистки Захры Бадалбейли, сообщает Trend Life.

Среди гостей праздничного вечера были известные личности – секретарь Союза писателей Азербайджана, народный писатель Чингиз Абдуллаев, народный артист Мурад Дадашов, заслуженная артистка Тузаля Агаева, телеведущий и общественный деятель Гаджи Нуран Гусейнов и другие.

На открытии гостям был представлен фильм, снятый к презентации книги, который в будущем будет представлен на международных фестивалях. Режиссер фильма – Орхан Фулади, сценарий – Захра Бадалбейли и Мик Блум. В главных ролях – Эльнара Расулова, Эльшад Рагимов, Аббас Рагимов.

Далее прозвучали стихи из сборника, которые представили певица Эльнара Гасанали, ведущая Нателла Керимова, радио-ведущая Наргиз Таирова, поэт Расим Бадалбейли, актеры Тургай Магерамов, Олег Амирбеков и Максуд Мамедов.

Музыкальные номера исполнили скрипачка Джейла Сеидова, пианисты Исфар Сарабский, Саида Тагизаде и сама Захра Бадалбейли, виолончелист Алексей Мильтых.

Книга включает в себя стихотворения, написанные за последние 7 лет, а работа над проектом велась на протяжении трех лет. Захра Балабейли отметила, что презентация стала значимым событием в ее творческой жизни.

"В сборнике "В твоих руках" затронута тема настоящей и искренней любви и судьбы, желания и возможности созидать собственными помыслами и стремлениями. Человек сам создает свою судьбу! После издания книги я поняла то, что мое дальнейшее творчество будет отличаться, так как книга мне дала возможность многое переосмыслить", - сказала поэтесса и выразила признательность гостям вечера и тем, кого не удалось пригласить.

"Я очень благодарна судьбе за всех людей, которые рядом! Я прошу прощения у всех, кого не пригласила! Это не значит, что вы мне не дороги, что я вас не ценю! Дело в том, что зал, в который вместились бы абсолютно все мои хорошие знакомые, родные и друзья - должен был бы иметь вместимость более 1.000 человек. А Центр мугама вмещает около четыресот зрителей. Впереди будет много творческих вечеров и презентаций. Буду рада видеть всех и каждого! Все только начинается. Никакой усталости! Полные энергии чакры и бесконечное вдохновение", отметила Захра Бадалбейли.

Книга была издана TEAS- пресс, иллюстрации - Ляман Юсифли. Продается в сети книжных магазинов Libraff и в Бакинском книжном центре.

(Автор: Вугар Иманов)

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