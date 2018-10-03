Из Брюсселя в Баку на 60 лет назад (ФОТО)

3 октября 2018 14:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В художественной школе Art School состоялось открытие воркшопа на тему "60-летие Всемирной выставки в Брюсселе" (Expo 58), сообщили Trend Life организаторы мероприятия.

Воркшоп организован посольством Бельгии в Азербайджане, министерством культуры Азербайджана, Управлением Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" и НПО Arts Council Azerbaijan.

В рамках проекта посол Бельгии в Азербайджане Берт Скуфс встретился с учащимися Art School, рассказал о Всемирной выставке в Брюсселе 1958 года и ознакомил с различными фотографиями по теме. Дипломат пожелал участникам воркшопа творческих успехов.

"В воркшопе участвуют 10 учеников – Назиля Гасанова, Сурайя Мамедли, Исрафил Гурбанзаде, Седеф Гаджиева, Айла Мустафаева, Неслихан Мурадова, Мехти Гасымзаде и другие. По окончании воркшопа созданные картины будут представлены публике", - сказала директор Art School Сона Гулиева.

Отметим, что организации Arts Council Azerbaijan часто проводят такого рода мероприятия, целью которых является укрепление культурных отношений.

Школа Art School, действующая с 2010 года, является проектом НПО Arts Council Azerbaijan и создана в целях развития творческого потенциала юных одаренных художников.

Воркшоп (англ. - workshop, "мастерская") - метод развития, основная идея которого состоит в освоении какого-то навыка, получении знания путем взаимодействия заинтересованных в нем людей.

Всемирная выставка в Брюсселе проходила с 17 апреля по 19 октября 1958 года. Этот смотр достижений стал первой крупной Всемирной выставкой после Второй мировой войны.

Всемирная выставка готовилась в течение трех лет, строительством занимались около 15 тыс. рабочих. Выставка 1958 года стала одиннадцатой мировой выставкой и пятой, проведенной в Брюсселе.

(Автор: Джани Бабаева)

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