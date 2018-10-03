Их называют водовозами и прислугой, они жертвуют своими карьерами…Премьера в Баку (ВИДЕО,ФОТО)

3 октября 2018 17:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Киноцентре "Низами" 9 октября в 18.00 состоится премьера документального фильма "Wonderful Losers: A Different World" (Удивительные неудачники: Другой мир) и встреча с режиссером Арунасом Мателисом, организованная Министерством культуры Азербайджана и Союзом кинематографистов Азербайджанской Республики, сообщили Trend Life в пресс-службе (СКАР).

Фильм был снят в 2017 году и является лауреатом международных фестивалей в Литве, Беларуси, Эстонии, Италии и Польше.

Сюжет: Большинство из нас считает тех, кто тащится в хвосте гонки, просто неудачниками. Их называют водовозами, прислугой, и даже стадом, а они жертвуют своими карьерами и личными победами ради того, чтобы лидеры их команды могли выигрывать гонки. Арунас Мателис семь лет следил за этими Санчо Панса престижной велогонки "Джиро д’Италия". Он приоткрывает завесу над миром восхитительных неудачников, увиденных глазами команды медиков. Наши герои-велосипедисты падают, встают и продолжают гонку…

(Автор: Вугар Иманов)

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