Айбениз Гашимова отметит двойной юбилей праздничным концертом (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева 24 октября в 19.00 пройдет праздничный вечер, посвященный 50-летию заслуженной артистки Айбениз Гашимовой, сообщает Trend Life.

В концертной программе "Mənim ömür nəğmələrim" (Песни моей жизни) примут участие инструментальный ансамль "Dan ulduzu" имени Гюляры Алиевой под управлением Тариэля Аббасова Азербайджанского телевидения и радио и воспитанники Творческой академии Айбениз Гашимовой.

По словам Айбениз Гашимовой, она отмечает два юбилея – 50 лет со дня рождения и 40 лет творческой деятельности. Вечер также посвящен памяти ее учителя, легендарной исполнительницы, народной артистки Азербайджана Шовкет Алекперовой. Сценарист и ведущий концерта - Фируза Надир.

Айбениз Гашимова родилась 22 августа 1968 года в Гяндже. На азербайджанской сцене дебютировала в 1979 году в составе детского хора "Bülbüllər" (Соловьи, на протяжении многих лет является руководителем этого коллектива), чуть позднее дебютировала сольно, и спела свыше 100 песен. Была членом жюри национальных конкурсов, снялась в двух фильмах "Şerəli və Aybərçin" и "Məriz". Супруг певицы Халид Гулиев (1962 - 1992) является шехидом Карабахской войн, посмертно удостоен медали "За Родину". Сестра Айбениз Гашимовой – народная артистка Шахназ Гашимова, дочь Айнишан Гулиева (1991) - певица.

(Автор: Вугар Иманов)

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