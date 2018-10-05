В Баку будет создана атмосфера съемочной киноплощадки 60-70 годов

5 октября 2018 18:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Госфильмофонде Азербайджана 9 октября в 16:00 состоится открытие экспозиции ретро кинотехники, сообщили Trend Life в пресс-службе Министерства культуры Азербайджана.

На выставке будут представлена операторская техника, звукозаписывающее оборудование и осветительные приборы XX века, хранящихся в производственных цехах киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы и музейной экспозиции Госфильмофонда.

Выставка, на которой будет создана атмосфера съемочной киноплощадки 60-70 годов прошлого века, будут представлены более ста восстановленных и приведенных в эксплуатацию экспонатов.

(Автор: Джани Бабаева)

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