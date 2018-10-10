Жизнь азербайджанского народа, его борьба, нежные чувства, радость и печаль (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама прошел очередной вечер в рамках Фестиваля азербайджанских народных песен, сообщает Trend Life. Азербайджанская народная песня является важной и неотъемлемой частью народно-поэтического творчества. Песня является излюбленным музыкальным жанром , в котором находят свое отражение жизнь азербайджанского народа, его борьба, нежные чувства, радость и печаль, народная мудрость.

В концертной программе выступили заслуженная артистка Нурия Ахмедова, заслуженный работник культуры Солмаз Косаева, исполнители Сабина Арабли, Абгюль Мирзалиев, Алмаханым Ахмедли, Рявана Амирасланлы, Ульвия Садагет, Ашур Адыгезалов, Сархан Буньядзаде, Кенуль Мамедова, Мефтун Мамедов, Нисбат Садраев, Сяма Султанова, Эльгиз Алиев, Садагет Улдуз, Ариз Гусейнов, Малик Гасанов, Зумруд Мамедова и Агиль Рзаев. Выступления прошли в сопровождении ансамбля народных инструментов “Xatirə” имени Эхсана Дадашова под управлением народного артиста Адиля Багирова и фольклорного ансамбля “Dədə Qorqud” под управлением заслуженной артистки Нурии Ахмедовой.

Фестиваль азербайджанских народных песен (Azərbaycan xalq mahnıları) проходит с 8 по 12 октября. Организован - Mədəniyyət TV Азербайджанского телевидения при поддержке Министерства культуры Азербайджана, совместно с Международным центром мугама, Азербайджанской национальной консерваторией, Азербайджанской государственной академической филармонией, Бакинской музыкальной академией, Союзом композиторов Азербайджана и Институтом фольклора НАНА.

Главная цель проекта - пропаганда и передача будущим поколениям национально-духовных ценностей. В рамках фестиваля азербайджанские народные песни представлены в различных интерпретациях - в сопровождении симфонического оркестра, с джазовыми композициями, в исполнении хора и ансамбля. Проведен научный симпозиум с участием исследователей в области изучения народных песен, представлены композиции из Золотого фонда радио, забытые и редкие композиции народного творчества, песни, которые передаются из поколения в поколение в регионах страны. В мероприятиях принимают участие известные исполнители народных песен и представители талантливой молодежи.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов)

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