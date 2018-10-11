Айдын Садыхов открыл окно в мир мистических историй и легенд в Греции

БАКУ /Trend Life/ - Работа Айдына Садыхова "Мистическое отверстие" вошла в число победителей международного фотоконкурса "Концептуальная фотография", который проводится галерей "Blank Wall Gallery" (Греция), сообщил Trend Life фотограф.

Лауреаты международного конкурса представят свои работы на большой групповой фотовыставке в Афинах в галерее "Blank Wall Gallery", которая пройдет с 16 по 28 ноября текущего года.

По словам победителя международных конкурсов Айдына Садыхова, он большой любитель мистических историй, легенд, фантастики и потому его работа является в своем роде окном-порталом, взглянув в который возможно рассмотреть своеобразный мир мистических историй и легенд.

Описание выставки "Концептуальная фотография": Мы живём в эпоху концепций и изображений. Вот почему концептуальная фотография стала настолько популярной. Фотографы жанра концептуальной фотографии пытаются передать зрителям сообщения. Задача же зрителей найти такое сообщение. Фотограф предлагает им задаться вопросом о значении данной фотографии и таким образом начинается тайный диалог между зрителями и фотографом. Мы заинтересованы в том, чтобы увидеть фотографии предлагающие подобное общение между двумя сторонами.

(Автор: Джани Бабаева)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.