Уве Штеймец и Раин Султанов - Бакинские импровизации (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках Бакинского международного джаз-фестиваля Вaku International Jazz Festival 2018) в Rotunda Jazz Club (Landmark) выступил известный немецкий саксофонист Уве Штеймец и группа Magne Thormodsæter Eurasia Ensemble, сообщает Trend Life.

Уве Штеймец прославился благодаря своей авангардной игре с элементами христианской музыки. Magne Thormodsæter Eurasia Ensemble объединил музыкантов из Азербайджана, Казахстана, Грузии и Норвегии, которые исполняют переплетение джаза с фольклорной музыкой. Вечер продолжился jam session с участием Раина Султанов, Гасана Багирова, Эльвина Баширова.

Джем-сешн (также джем-сэшн, джем-сейшен или джем-сешен; от англ. jam session) - совместная последовательная индивидуальная и общая импровизация на заданную тему. Музыкальное действие, когда музыканты собираются и играют без особых приготовлений и определённого соглашения, либо когда взять инструмент и выступить может каждый из присутствующих.

Бакинский международный джаз-фестиваль проходит с 14 по 28 октября. Джаз-фестиваль в Баку – это праздник высокой музыки, мастер-классы, джем-сейшны, конкурс молодых исполнителей, арт-выставки, и, конечно, великолепные концерты на различных музыкальных площадках города. Организован при поддержке Министерства культуры Азербайджана и журнала "Jazz Dünyası".

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.