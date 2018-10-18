Уве Штеймец и Раин Султанов - Бакинские импровизации (ВИДЕО, ФОТО)

18 октября 2018 13:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках Бакинского международного джаз-фестиваля Вaku International Jazz Festival 2018) в Rotunda Jazz Club (Landmark) выступил известный немецкий саксофонист Уве Штеймец и группа Magne Thormodsæter Eurasia Ensemble, сообщает Trend Life.

Уве Штеймец прославился благодаря своей авангардной игре с элементами христианской музыки. Magne Thormodsæter Eurasia Ensemble объединил музыкантов из Азербайджана, Казахстана, Грузии и Норвегии, которые исполняют переплетение джаза с фольклорной музыкой. Вечер продолжился jam session с участием Раина Султанов, Гасана Багирова, Эльвина Баширова.

Джем-сешн (также джем-сэшн, джем-сейшен или джем-сешен; от англ. jam session) - совместная последовательная индивидуальная и общая импровизация на заданную тему. Музыкальное действие, когда музыканты собираются и играют без особых приготовлений и определённого соглашения, либо когда взять инструмент и выступить может каждый из присутствующих.

Бакинский международный джаз-фестиваль проходит с 14 по 28 октября. Джаз-фестиваль в Баку – это праздник высокой музыки, мастер-классы, джем-сейшны, конкурс молодых исполнителей, арт-выставки, и, конечно, великолепные концерты на различных музыкальных площадках города. Организован при поддержке Министерства культуры Азербайджана и журнала "Jazz Dünyası".

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Потрясающий джем-сейшн бакинцев (ВИДЕО, ФОТО)
Культура 17 октября 11:31
"Разрушитель фортепьяно" выступил в Баку (ФОТО)
Культура 16 октября 16:10
В Баку появился лабиринт азербайджанского джаза (ФОТО)
Культура 16 октября 12:59
Юбилейный драйв и мощный заряд британского музыканта в Баку (ФОТО/ВИДЕО)
Культура 15 октября 12:35
Вaku International Jazz Festival 2018: за 14 дней - гости из 14 стран
Культура 25 сентября 16:02
В Баку пройдет большой гала-концерт, посвященный Международному дню джаза
Культура 6 апреля 14:15
Лента новостей
В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,2
Турция 14:04
Блокчейн-платформа Waves активировала SMART-аккаунты
ИКТ 13:58
Казахстан расширил список продукции, обладающей потенциалом для наращивания экспорта в Азербайджан (Эксклюзив)
Бизнес 13:51
Завтра в Баку будет до 22 градусов тепла
Общество 13:50
Подразделения ПВО Азербайджана выполнили боевые стрельбы из ЗРК «ИГЛА» (ВИДЕО)
Политика 13:41
Япония заинтересована в использовании проекта «Один пояс и один путь» для торговли с Азербайджаном - посол
Бизнес 13:27
Азербайджанская делегация участвует в "Международной выставке будущих сил - 2018" в Чехии (ФОТО)
Политика 13:26
Обнародована сумма инвестиций в ферму майнинга в Азербайджане
ИКТ 13:24
РФ, Испания и Китай планируют совместное производство витаминов для животноводства
Россия 13:16