О, Вахид, ты по-прежнему пьян от любви…(ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ -

Ты одна дашь мне силы мученье стерпеть.

Я с тобою - и сердце мое не мертво.

Если буду с тобой хоть минуту вдвоем,

Не хочу ничего, не боюсь никого..

Не живу без тебя, не дышу без тебя, -

Поскорее мне снадобья дай своего!

Если грусть ненароком на душу найдет,

Погляжу - и охватит меня торжество.

О, Вахид, ты по-прежнему пьян от любви, -

Может быть, все несчастья твои оттого.

В рамках проекта Международного центра мугама “Qəzəllər” (Газели) прошел вечер, посвященный творчеству поэта-газельхана, заслуженного деятеля искусств Алиаги Вахида , сообщает Trend Life.

Алиага Вахид (1895-1965) - продолжатель традиций Физули, был выдающимся представителем жанра газели в литературе Азербайджана. Патриотизм, гражданственность, героизм, любовь... Все это описывал и воспевал в своих произведениях великий поэт Алиага Вахид, основоположник современного жанра газели - мейханы. Его газели выделяются простотой поэтического языка, народностью и благозвучием. Вахид, которого называли "Газельхан", был и блестящим знатоком классической поэзии Востока, мастерски переводил на азербайджанский язык бессмертные произведения Низами, Хагани, Фелеки, Хафиза, Навои и других классиков.

На концерте прозвучали музыкальные композиции, написанные на газели Алиага Вахида в исполнении заслуженного артиста Эхтирама Гусейнова и солистки Азербайджанского телевидения и радио Кямили Набиевой. Аккомпанировали исполнителям заслуженные артисты Алиага Садиев (тар) и Эльшан Мансуров (кяманча), а также Юсиф Азизов (нагара).

(Автор: Вугар Иманов)

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