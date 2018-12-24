Дмитрий Шостакович – Гара Гараев. Страницы истории в Австрии (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - При содействии Венской культурной организации Culture Meeting Point и Венского университета музыки и исполнительского искусства (Universität für Musik und darstellende Kunst Wien) прошел вечер, посвящённый 100-летию выдающегося азербайджанского композитора Гара Гараева, сообщили Trend Life организаторы мероприятия.

В рамках проекта «Дмитрий Шостакович и азербайджанская музыкальная культура как символ культурной дихотомии Восток-Запад» была представлена научная презентация музыкального руководителя Culture Meeting Point Фарах Таировой «Дмитрий Шостакович – Гара Гараев. Страницы истории», которая раскрыла исторические связи гениального представителя мировой музыки 20 века Дмитрия Шостаковича с Гара Гараевым.

В мероприятии приняли участие деятели культуру и науки, представители диаспор, турецкого телеканала TRT в Вене и журнала Österreich Tagesjournal. Среди гостей был и известный австрийский музыкант и дирижер Густав Бауэр - профессор Венской Консерватории имени Вагнера, который студентом Венской Консерватории работал ассистентом русского дирижера Геннадия Рождественского - выдающегося интерпретатора произведений Дмитрия Шостаковича.

На основе исторических фактов, архивных документов и фотографий была представлена широкая панорама (в форме документальной хроники, летописи) связей Дмитрия Шостаковича с азербайджанскими музыкантами и его учениками Гара Гараевым, Джовдетом Гаджиевым, Султаном Гаджибековым и Эльмирой Назировой.

Интересным моментом вечера стал представленный архивный материал - выступление Дмитрия Шостаковича по азербайджанскому радио, где он отметил успехи азербайджанской музыкальной культуры, подчеркнув особую роль Узеира Гаджибейли, Гара Гараева, Джовдета Гаджиева, Бюльбюля, Фикрета Амирова и Ниязи.

Часть презентации была посвящена выдающемуся азербайджанскому художнику Таиру Салахову, автору прекрасных портретов Гараева и Шостаковича, который отмечает свой 90-летний юбилей в этом году.

Гостям была также представлена видеозапись струнного квартета ля минор (первая часть Сонатина) Гара Гараева, посвященного учителю – Дмитрию Шостаковичу и получившего с его стороны высокую оценку. А также приветствие дочери великого композитора Зулейхи Багир-Гараевой, проживающей в Турции. Все материалы были показаны с немецкими субтитрами.

Фарах Таирова рассказала о фортепианной пьесе Гараева «DSCH», посвященной Дмитрию Шостаковичу. Таирова отметила, что это было первое обращение в азербайджанской музыке к монограмме Шостаковича, которая часто встречается и в музыке самого Дмитрия Дмитриевича. Таирова также сыграла некоторые эпизоды из этой фортепианной пьесы, особо выделив полифоническое соединение монограммы Шостаковича с азербайджанским национальным ладом «Шуштер».

Мероприятие завершилось демонстрацией видеозаписи вальса из всемирно известного балета Гара Гараева «Семь красавиц».

(Автор: Вугар Иманов)

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