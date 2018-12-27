История азербайджанского балабана (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский исполнитель на балабане Рафаэль Аскерзаде с 4 по 8 января проведет мастер-класс в Тегеране и Тебризе, сообщает Trend Life. Визит организован по приглашению известного иранского музыканта Парваза Хумайа.

Во время мастер-класса Рафаэль Аскерзаде также расскажет историю балабана - одного из древних духовых инструментов азербайджанского народа.

Во время археологических раскопок на месте расположения древнего города Мингячевира были обнаружены музыкальные инструменты, выполненные из костей. Датируются они I веком до н.э. Именно этот инструмент считается прототипом привычного нам балабана. Впервые мы встречаем упоминания о нем в эпическом сказании “Китаби-Деде Горкуд”. После сталкиваемся с таким наименованием в поэмах азербайджанских классиков. Имя инструмента произошло вследствие объединения двух слов - «бан», что означает звук, и «бала» - маленький. Такое название продиктовано низким тембром инструмента, издающим особый лирично-печальный звук.

Балабан изготавливают (процесс называется "балабан чэкмэк") на специальном станке из абрикосового, орехового, тутового, грушевого самшитового, кизилового, алычового (дикого) деревьев, а также из унаби. После этого его смазывают особыми растительными маслами и сушат при определенной температуре в течение длительного времениБалабан состоит из ствола, трости, регулятора и колпачка. Ствол (гёвда) представляет собой полую цилиндрическую трубку длиной 280-320 мм. В нем 8 отверстий на лицевой стороне, и одно на тыльной. Верхнему концу ствола (баш, кюп) придают шаровидную форму, а нижний конец (аяг) немного заостряется. Звуковой канал диаметром 10 мм просверливается дрелью. На лицевой стороне просверливают восемь отверстий (сэс пэрдэси). Музейные экземпляры этого инструмента свидетельствуют о том, что в прошлом их количество доходило до 6-7. На тыльной стороне, в точке, соответствующей половине расстояния между первым и вторым отверстиями лицевой стороны, открывается еще одно отверстие. С целью улучшения строя и тембра звучания инструмента, иногда на тыльной стороне в нижнем конце просверливается дополнительное отверстие - низам пэрдэси (регулирующее отверстие). Названия игровых отверстий отражают функциональные (баш пэрдэ - 1-е, шах пэрдэ - 4-е, ачыг пэрдэ - 6-е, аяг пэрдэ - 8-е, арха пэрдэ - тыльное), ладовоин-тонационные (сегях пэрдэси - 2-е и 5-е, махур пэрдэси - 7-е и др.) и акустические (низам пэрдэси) признаки инструмента.



В верхнюю часть ствола вставляется трость (гамыш, гаргы, дил), которая изготавливается из камыша (тростника), растущего в безводных местах. На другой конец камыша вставляют деревянный стержень диаметром 7-12 мм. Немного ниже от узла конец стягивается и обматывается ниткой. Это делается для того, чтобы при движении регулятора вниз, камыш не сплющивался. Регулятор (хэрэк, богазлыг, боюндуруг, улама, экме) делается из ивы или виноградной ветки длиной 60 мм и шириной 10 мм. Для предохранения трости от повреждения после игры на него надевается деревянный колпачок-зажим (гапаг, агызлыг, кип, бэнд, яшмаг, сыхнаг, гапанча, гысгач) из ивы, фундука, кизила или тутового дерева. Существуют также альтовый, теноровый и басовый разновидности балабана.



Мелодии, извлекаемые на балабане, ярко отображают все тонкости и прелести музыкального мелоса. Поэтому этот музыкальный инструмент - один из самых любимых у азербайджанского народа. На балабане исполняют мелодии песен, танцы, пьесы. Балабан включается в оркестры и ансамбли народных инструментов. Исполнение балабана ярко отражено в произведениях: "Вторая фантазия" Узеира Гаджибейли, "Азербайджан чёллеринде" (На полях Азербайджана) Муслима Магомаева, "Регс сюитасы" (Танцевальная сюита) Халила Джафарова, "Хаяла даларкан" ( В мечтах) Сулеймана Алескерова, "Пьесе для четырех балабанов" Назима Азимова, "Памяти неизвестного солдата" Огтая Зульфигарова и т.д.

В пятидесятые годы игра на балабане была включена в систему профессионального музыкального образования, изучаемой по учебно-методическим пособиям. На нем обучаются в Национальной консерватории. Играю на свадьбах и различных праздничных мероприятиях, как правило, в дуэте с исполнителями на нагаре или мембранном гавале, используется в ашугских ансамблях и оркестре народных инструментов.

(Автор: Вугар Иманов)

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