В Баку торжественно отметили 10-летие Международного центра мугама (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама в Баку состоялось торжественное мероприятие, посвященное 10-летию с начала деятельности Центра, сообщает Trend Life.

В мероприятии приняли участие министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев, первый заместитель министра культуры Вагиф Алиев, глава исполнительной власти Сабаильского района Вугар Зейналов, общественные деятели, известные представители культуры и искусства.

В начале гости ознакомились с экспозицией старинных музыкальных инструментов, развернутой в фойе Международного центра мугама, а также с представленными здесь книгами, посвященными искусству мугама. Перед бюстами видных мастеров мугама были размещены интерактивные табло, на которых отражалась информация о жизни творчестве мастеров искусства. В ходе мероприятия также состоялось выступление ансамбля "Əsrlərin sədası" ("Отзвуки веков").

Выступивший на мероприятии министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев отметил, что за десятилетний период деятельности Международный центр мугама прошел успешный путь. Было отмечено, что государство уделяет большое внимание пропаганде мугама, как в нашей стране, так и за ее пределами.

Министр отметил, что проявляемые Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Первым вице-президентом Азербайджана, президентом Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой постоянная забота и бережное отношение к культуре и искусству, способствовали признанию искусства мугама во всем мире, его включению в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Было также подчеркнуто, что здание Международного центра мугама по форме напоминает азербайджанский музыкальный инструмент - тар, и сегодня является одним из самых красивых архитектурных памятников столицы. То, что в фойе здания установлены бюсты видных мастеров мугама, служит пропаганде этого вида искусства. В Международном центре мугама проходят концерты с участием выдающихся исполнителей мугама, международные конференции и фестивали, вечера памяти, юбилейные мероприятия. Все эти мероприятия служат сохранению и широкой пропаганде мугама.

Далее вниманию участников мероприятия была представлена концертная программа с участием заслуженных артистов Азербайджана Эхтирама Гусейнова, Бабека Нифталиева, Сабухи Ибаева, а также Камилы Набиевой и Сабины Арабли.

Гости мероприятия с большим удовольствием слушали мугам в исполнении известных ханенде и музыкантов.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Хазар Ахундов)

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