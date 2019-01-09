Азербайджанский фильм назван лучшим в Германии

9 января 2019 11:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская художественная кинокартина "Архив Шоллера" ("Şollerin arxivi") названа "Лучшим фильмом" на Международном фестивале Best Independents в Германии, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

Художественный фильм "Архив Шоллера" посвящен 200-летию переселения немецких колонистов в Азербайджан. Фильм рассказывает о семье Шоллеров, жившей в Азербайджане. Съемки проходили в Гяндже, Гейгеле, Товузе и Баку.

Кинокартина снята в жанре триллер. Автор сценария фильма, режиссер-постановщик и генеральный продюсер - Джалаладдин Гасымов, режиссер – Адиль Гуламов, оператор – Фахир Самедоглу.

В фильме заняты народный артист Сабир Мамедов, заслуженные артисты – Аждар Зейналов, Ровшан Керимдухт, Рамиз Велиев, Севда Алекперова, актер Матлеб Ардебилли и другие.

(Автор: Джани Бабаева)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Макрон и Меркель подпишут новый договор о сотрудничестве 22 января
Европа 8 января 20:42
Spiegel: В Германии задержали подозреваемого в хакерских атаках на политиков
Европа 8 января 12:19
Не менее девяти человек погибли в результате мощных снегопадов в Баварии и Австрии
Европа 8 января 03:51
Германию и Данию свяжет 19-километровый супертоннель
Европа 7 января 10:48
Власти Германии подтвердили падение груза с химикатами в Северное море
Европа 5 января 08:58
Qualcomm внесла гарантийный залог для запрета продаж iPhone в Германии
США 4 января 17:53
Лента новостей
В Азербайджане пройдут мониторинги в связи с эпидемситуацией по «птичьему гриппу»
Общество 12:22
Евросоюз продлил и расширил санкции против Ирана
Политика 12:17
В азербайджанской армии состоятся мероприятия в связи с годовщиной трагедии 20 Января
Общество 12:04
Странные десерты со всего мира (ФОТО)
Интересное 11:49
В этом году в Баку будет установлено 240 новых рекламных носителей
Общество 11:44
GM Uzbekistan побил рекорд производства автомобилей
Бизнес 11:28
Зариф: Тегеран приветствует инвестиции Дели в нефтехимический сектор
Экономика 11:27
В Казахстане повысились цены на сельскохозяйственную продукцию
Казахстан 11:25
В Азербайджане планируется восстановить традиционные сорта граната - Ассоциация (Эксклюзив)
Бизнес 11:20