Азербайджанский фильм назван лучшим в Германии

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская художественная кинокартина "Архив Шоллера" ("Şollerin arxivi") названа "Лучшим фильмом" на Международном фестивале Best Independents в Германии, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

Художественный фильм "Архив Шоллера" посвящен 200-летию переселения немецких колонистов в Азербайджан. Фильм рассказывает о семье Шоллеров, жившей в Азербайджане. Съемки проходили в Гяндже, Гейгеле, Товузе и Баку.

Кинокартина снята в жанре триллер. Автор сценария фильма, режиссер-постановщик и генеральный продюсер - Джалаладдин Гасымов, режиссер – Адиль Гуламов, оператор – Фахир Самедоглу.

В фильме заняты народный артист Сабир Мамедов, заслуженные артисты – Аждар Зейналов, Ровшан Керимдухт, Рамиз Велиев, Севда Алекперова, актер Матлеб Ардебилли и другие.

(Автор: Джани Бабаева)

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