Это большая удача, как в лотерею выиграть – Азиз Гараюсифли

БАКУ /Trend Life/ - О российских композиторах в учебной программе Баку, сотрудничестве с Петербургом и грандиозных планах по подготовке юных исполнителей - заслуженный артист Азербайджана, директор Центральной школы искусств имени Гара Гараева Азиз Гараюсифли в интервью журналистам межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством депутата Госдумы Дмитрия Савельева.

- В конце прошлого года в Петербурге прошел Культурный форум, вы в составе азербайджанской делегации приняли в нем активное участие. Что дало вам это мероприятие и насколько, на ваш взгляд, важно сохранение общего культурного пространства между нашими странами?

- Я приезжал на Петербургский культурный форум, прежде всего с тем, чтобы налаживать контакты, развивать связи в сфере музыкального культурного обмена. Ведь что такое русская музыка? Я считаю, что мы – бывшие советские люди, обучались в одной системе. Потом распался СССР, с ним распалась и эта система – и вот я полагаю, что сейчас нам надо пересобрать ее заново, оставив все хорошее и откинув все плохое. Надо набрать по максимуму и аккумулировать весь тот опыт, который мы получаем на форумах, фестивалях, и использовать в нашей работе. Поэтому, безусловно, сохранение единого культурного пространства между нашими странами - это очень важная задача.

В Азербайджане на высоком уровне ставится вопрос о развитии музыкального образования, помощи молодым исполнителям. Школа имени Гара Гараева – единственная, которая работает сейчас по пилотному проекту: мы не зависим от Управления культуры города Баку и напрямую подчиняемся министру. Мы должны оправдывать такое доверие, использовать самые современные методики обучения, налаживать связи между странами. На Петербургском культурном форуме более ста стран присутствовало, мне было очень интересно послушать лекции и поучаствовать в семинарах. То, что мне удалось попасть на это мероприятие – большая удача, как в лотерею выиграть.

- Как этот опыт сейчас реализуется в вашей работе? К вам приезжают российские педагоги для проведения мастер-классов?

- Да, конечно – и мы будем дальше продолжать эту работу, углублять наше сотрудничество. Например, мы хотим на постоянной основе приглашать ведущих профессоров Центральной музыкальной школы в Москве (ЦМШ). Их преподаватель фортепиано Мира Марченко уже сотрудничает с азербайджанскими музыкальными школами, отбирает талантливых детей для участия в своих проектах, например, в «Синей птице».

- А контакты с российскими музыкальными школами?

- У нас есть договор о сотрудничестве с Московской музыкальной школой имени Гара Гараева. Такой же договор есть с Санкт-Петербургским лицеем. В апреле 2018 года у нас в Баку была большая делегация оттуда, и мы с директором лицея Виталием Владимировичем Романовым договорились, что они предоставят нам программы обучения, а мы, со своей стороны, будем присылать педагогов для мастер-классов, при поддержке Министерства культуры Азербайджана будем привозить детей. Петербургская сторона в апреле месяце приедет в Баку, чтобы уже на месте внедрить эту методику у нас, провести серию концертов и мастер-классов. Во время форума в Петербурге мы тоже встречались, и будем налаживать дальнейшие связи: для нас это важно, поскольку речь идет об одном из ведущих учебных музыкальных заведений России.

- То есть совместные образовательные проекты, идеи ученического обмена с российскими коллегами…

- Да, все это есть. Более того: это находит полную поддержку на самом высоком уровне в нашей стране. Мы после подписания договора с лицеем встречались с послом Азербайджана в России Поладом Бюльбюльоглу, с министром культуры Азербайджана Абульфасом Гараевым, и вот в таком формате, за круглым столом, прошла очень живая, конструктивная беседа о перспективах работы, об опыте, который Азербайджан может перенять. Министру культуры очень понравилась методика обучения детей дошкольного возраста, то, как система музыкальной и общеобразовательной школы совмещается в этом лицее. В России детишки дошкольное образование начинают получать с 4 лет, а в Баку такое не принято. Обычно говорят, что музыкой надо заниматься с 6-7 лет и не раньше. Мне бы хотелось перенять программу обучения, составленную педагогами этого лицея. Это для нас что-то новое, обмен опытом, взаимообогащение, и я думаю, что то, что сейчас делает наша школа, принесет большую пользу Азербайджану.

Вообще у меня есть идея открывать филиалы ведущих музыкальных колледжей, лицеев, высших учебных заведений в Баку. У нас есть наработки, которыми мы могли бы поделиться в рамках этого сотрудничества, а взамен иметь возможность получать сертификаты. Допустим, сертификат ЦМШ: их профессора приезжают в Баку, проводят уроки, мастер-классы, принимают экзамены, а в дальнейшем рекомендуют продолжать обучение в Московской консерватории. То же самое в Новосибирске, Санкт-Петербурге и других культурных центрах России. У меня такая мечта – именно на государственном уровне наладить подобное сотрудничество, иметь возможность получать дипломы центральных российских вузов, обучаясь в Баку. Лицеи, колледжи музыкальные, детские музыкальные школы – именно это направление хотелось бы расширять, чтобы дальше, поступая в консерваторию имени Чайковского, дети уже были подготовлены по той программе, которую проходят в России.

- Говоря об этом: российские композиторы включены в учебную программу вашей школы?

- И не только классики! Первое, что я сделал в день приезда, зашел в музыкальный магазин и купил ноты современных российских композиторов. В Санкт-Петербурге, кстати, есть отличные современные композиторы, которые пишут хорошую музыку для детей.

- Азербайджан известен, как великолепный организатор. Поделитесь, есть планы мероприятий по линии детских музыкальных фестивалей, встреч, площадок?

- Мы сейчас готовим грандиозный проект. Существует фонд государств-участников СНГ – Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества, который спонсирует на конкурсной основе различные проекты в области образования и культуры. В феврале прошлого года мы прислали на этот конкурс в Москву свою собственную программу - и, честно говоря, я не ожидал, но именно наша школа выиграла этот грант! Министерство культуры Азербайджана и лично Полад Бюльбюльоглу, который является членом правления фонда, нас поддержали, так что теперь мы планируем провести грандиозное мероприятие. Это будет конкурс, в рамках которого в течение шести дней будут проходить мастер-классы, приедут исполнители из Санкт-Петербурга, Москвы, Минска, Алма-Аты, Ташкента – всех столиц стран СНГ, плюс приглашенные гости из Грузии и Турции, всего мы ожидаем около трехсот участников. Цель в том, чтобы каждая страна пропагандировала свою музыкальную культуру, свою музыку, так что обязательным условием в программе станет исполнение произведений национальных композиторов, в числе которых, разумеется, будут произведения Гара Гараева – великого азербайджанского композитора, который объединяет культурное пространство России и Азербайджана.

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