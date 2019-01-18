В Баку увидят "Блистательный Петербург"

БАКУ /Trend Life/ - В Российском информационно-культурном центре в Баку 22 января состоится открытие фотовыставки действительного члена Русского географического общества, члена Творческого союза художников России Александра Новикова.

Фотоэкспозиция, которую представит Александр Новиков, называется "Блистательный Петербург".

Она приурочена к 75-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Серия "Блистательный Петербург" включает в себя фотоснимки Петербурга – дворцов, парков, соборов и церквей, других достопримечательностей пригородов и Ленинградской области.

(Автор: Джани Бабаева)

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