В Баку состоится шоу Московского цирка лилипутов – каждый артист в Книге рекордов Гиннесса

БАКУ /Trend Life/ - 6-7 апреля в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета будет представлено удивительнее шоу Московского цирка лилипутов под названием «Большая сказка маленьких людей», сообщает Trend Life.

«Это единственный, неповторимый театр в мире - Московский цирк лилипутов! Цирк побывал с гастролями во многих странах мира, удостоен множества международных наград. Каждый артист этого прославленного коллектива занесен в Книгу рекордов Гиннесса, как самые невысокие люди планеты. Удивительные представления маленьких звезд восхитят не только детей, но и их родителей, а также бабушек и дедушек. Ведь маленькие герои представления покажут нам самый настоящий добрый цирк без животных. Подарите себе и своей семье волшебный праздник, посетив Большое сказочное представление Маленьких людей! Мы ждем вас, наши Гулливеры!», - приглашают на концерт организаторы.

Цена билетов – от 10 манат. Билеты можно приобрести во всех кассах города, центрах ASAN xidmət, онлайн на www.iticket.az.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az

(Автор: Вугар Иманов)

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