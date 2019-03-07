Там, где живет мугам - звонкие голоса азербайджанских вокалистов (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама в Баку был представлен очередной концерт в рамках проекта "Muğamat var olan yerdə" ("Там, где живет мугам"), сообщили Trend Life в пресс-службе Центра.

Проект реализуется Центром мугама и Mədəniyyət TV Азербайджанского телевидения.

На концерте выступили солист Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, заслуженный артист, ханенде Эльнур Зейналов, известные ханенде Миралам Мираламов, Гюльзар Фараджева, Равана Амирасланлы, Мустафа Мустафаев, Зейнал Ахмедов.

В их исполнении прозвучали композиции "Neyçün gəlməz", "Dağları duman alanda", "Uca dağlar","Gözəlim sənsən", теснифы "Дешти" и "Шур" и другие.

Вечер запомнился не только сольными выступлениями, но и интересными дуэтами.

Концертная программа вызвала большой интерес у публики. Присутствующие в зале с восхищением внимали звонким и чистым голосам вокалистов.

(Автор: Джани Бабаева)

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