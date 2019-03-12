Родственники звезды турецкого кино оказались азербайджанцем и русской (ВИДЕО, ФОТО)

12 марта 2019 12:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В кинотеатре CinemaPlus Gənclik Mall прошла пресс-конференция романтического фильма "Çat Kapı Aşk", производства компании Cinemazadeh, съёмки которого проходили в Турции, сообщает Trend Life.

На пресс-конференции участвовали известные актёры Турции Муге Боз, Наргис Кумбасар, азербайджанский актёр Эльмеддин Джафаров и главный продюсер фильма Джафар Ахундзаде, которые поделились впечатлениями о съемках картины.

Джафар Ахундзаде отметил, что съемки прошли в Стамбуле и впервые азербайджанская картина одновременно представлена в кинотеатрах Азербайджана, Турции и Европы с 7 марта.

Наргис Кумбасар сказала, что в третий раз приезжает в Баку и каждый раз город и гостеприимство людей все больше поражает актрису.

"Всем друзьям советую обязательно приехать в Баку. Не случайно этот город так дорог моему сердцу, потому что мой дед был азербайджанцем, а бабушка русской. Я влюблена в этот город", - сказала турецкая актриса.

Муге Боз помимо Баку посоветовал побывать в одном из благодатных мест Азербайджана – Габале, где он снимался в фильме "Qış nağılı".

"Эльмеддин Джафаров был настоящей зажигалкой на съемочной площадке фильма "Çat Kapı Aşk". Но главное, в этот раз смог совершить экскурсию по Баку – посетил Ичери шехер, Бульвар и другие места. Больше всего обожаю лянкяранский чай. И еще очень хочу посетить Нафталан, где лечат целебной нефтью", - сказал турецкий актер.

Эльмеддин Джафаров сказал, что съемки прошли как на одном дыхании.

"Мы много веселились, на съемочной площадке была очень позитивная обстановка, поэтому все прошло как по маслу. И работа получилась очень удачной", - сказал азербайджанский актер.

Режиссёр фильма Эрхан Байтимур, композитор Рустам Зейналлы, музыкальное оформление Айнур Ахундзаде, авторы сценария Дениз Гюней и Несрин Замур, оператор Ёмер Йылмаз. В ролях Джесс Молхо, Муге Боз, Наргис Кумбасар, Ибрагим Селим, Элмеддин Джафаров и другие.

Сюжет: Молодая девушка-скульптор Су, которая верит, что обязательно встретит любовь всей своей жизни, знакомится и влюбляется в адвоката Араса, испытывающего постоянное чувство беспокойства и борющегося с ним различными путями. Арас живет в одном здании с Су. Хотя между Арасом и Су зародилась любовь, есть существенные преграды, которые мешают им быть вместе. Арас старается избегать отношений с Су, пока не решит все свои проблемы. Работающий в этом же здании охранник Нариман, азербайджанец по национальности, вынужден просить помощи у Су, преследуя другую цель.

(Автор: Вугар Иманов)

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