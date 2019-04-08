Заслуженный артист Азербайджана выступит в Вашингтоне

БАКУ /Trend Life/ - Заслуженный артист Азербайджана Тимур Аскеров в составе балетной труппы Мариинского театра выступит в спектакле "Корсар" в Вашингтоне, сообщает Trend Life со ссылкой на сайт театра.

С 9 по 14 апреля пройдут ежегодные гастроли балетной труппы Мариинского театра в Вашингтоне (США). В программе семнадцатого выступления петербургских артистов на престижной сцене Центра искусств имени Джона Ф. Кеннеди – семь показов балета "Корсар" на музыку Адольфа Адана, Цезаря Пуни, Лео Делиба, Риккардо Дриго, Петра Ольденбургского в хореографии Петра Гусева на основе композиции Мариуса Петипа.

В последний раз Мариинский театр привозил этот балет в Вашингтон более десяти лет назад и собрал полные залы восхищенных зрителей.

Тимур Аскеров – заслуженный артист Азербайджана, солист Мариинского театра. Родился в Баку, окончил Бакинское хореографическое училище в 2008 году. В 2008-2009 годах выступал в труппе Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета. В 2009-2011 годах - в труппе Национального академического театра оперы и балета Украины имени Тараса Шевченко.

С 2011 года выступает в труппе Мариинского театра. Лауреат премии "Душа танца" в номинации "Восходящая звезда" (журнал "Балет", 2012 год). С труппой Мариинского театра гастролировал в странах Европы, Азии и Америки.

(Автор: Джани Бабаева)

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