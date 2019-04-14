Куда приводят игры с Дьяволом, или Абсурд в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Театр абсурда достаточно новое явление для азербайджанского театрального искусства. Новое, но увлекательное и притягательно как для режиссеров-постановщиков и актеров, так и для зрителей. Именно к этому направлению в драматургии в своем новом театральном проекте обратился азербайджанский режиссер Кямран Шахмардан, проживающий и работающий в Финляндии.

На сцене Азербайджанского государственного русского драматического театра имени Самеда Вургуна Кямран Шахмардан поставил спектакль по пьесе народного писателя Азербайджана Эльчина "Игры дьявола". Пьеса достаточно необычная, здесь много экспериментов, поисков, философских размышлений, поэтому премьера спектакля вызвала большой интерес у публики.

До начала показа в интервью журналистам народный писатель Эльчин рассказал, что "Игры дьявола" – второй спектакль, который ставит Кямран Шахмардан в русдраме.

"С Азербайджанским государственным русским драматическим театром имени Самеда Вургуна и Государственным академическим национальным драматическим театром я сотрудничаю на протяжении долгих лет. Здесь талантливый коллектив, сильный актерский и режиссерский состав, по моим произведениям были поставлены семь-восемь спектаклей. До этого Кямран Шахмардан ставил в русском драматическом театре спектакль "Квартиранты ада". "Игры дьявола"- пьеса абсурда, одно из последних моих произведений", - отметил народный писатель.

По словам Кямрана Шахмардана, в спектакле затронута тема добра и зла. ""Игры дьявола" – это трилогия, абсолютно новый язык в азербайджанском театре. Надеюсь, зрителям будет интересно, мы старались сделать что-то новое", - добавил режиссер перед премьерой.

В своей новой работе Кямран Шахмардан объединил театр и киноискусство. Вначале зрители видят на большом экране титры - видеопредисловие к спектаклю, а также текстовое пояснение, что же такое абсурд… Фильм-спектакль включает в себя три действия с разными героями и абсурдными ситуациями.

Действие первое, герои - Мужчина (Руфат Назаров) и Женщина (заслуженная артистка Мелек Абасзаде). Их утро начинается с непонятной ситуации – свет отключили, солнце не взошло… У друзей и детей все в порядке, а у них темно… В кровати они находят маски. Что это конец света, проделки дьявола? Женщина рассуждает на тему добра и зла: "Как ты думаешь, Бог сильнее или Дьявол? Почему Бог пустил Дьявола в Райский сад?.. Мог бы запретить ему… Если Бог все равно решил изгнать Адама и Еву из Рая, почему Он позволил, чтобы Дьявол соблазнил их? Значит, или он не мог противостоять Дьяволу, или же специально это сделал…"

Помимо актеров на сцене присутствует еще один персонаж – оператор. Все происходящее между героями в прямой трансляции выводится на экран, так что зрители могут видеть мимику исполнителей в мельчайших деталях.

Действие второе, герой – выдающийся пианист XXI века (народный артист Мабуд Магеррамов). На гастролях он играет сонату Скрябина. Маэстро завоевал популярность у зрителей, но что это очередной обман… Почему?

"Самое большое открытие человечества – это две маски: одна смеющаяся, а другая – плачущая. В эти две маски они умудрились втиснуть миллиарды масок. У меня, например, есть семнадцать масок. Нет!.. Нет!.. Двадцать три! У меня двадцать... три?.. Нет, одна... двадцать одна маска! Я люблю эти маски! Я не могу жить без этих масок!", - восклицает маэстро.

Интересной режиссерской находкой в этом действии было то, что оно происходило не только на сцене, но и за кулисами. Благодаря видеосъемкам оператора, который сразу же выводил "картинку" на экран на сцене монолог маэстро можно было услышать, когда он находился в гримерке.

Действие третье, герои – Муж (Теймур Рагимов) и Жена (Белла Сафина). Они пытаются выяснить у кого из них сегодня день рождения. Каждый стоит на своем. В гости к ним приходят Мужчина и Женщина знакомые по первому действию. Все они пытаются убить жука, который в данном случае является предвестником зла, беды, перевоплощением Дьявола…

Еще один персонаж спектакля – Ведущий (Заур Терегулов). Он участвует во всех действиях, у него свое шоу, где можно примерить тысячи масок. Кто он кукловод, режиссер судеб героев, или сам Дьявол?

Постановку можно воспринимать по-разному и как комедию, и как трагедию, и даже трагикомедию. Помимо потрясающей игры всех актеров, в фильме-спектакле звучит красивая музыка – произведения Макса Рихтера, Стельвио Чиприани, Джузеппе Тартини, Рихарда Вагнера, Александра Скрябина. Потрясающе выставлен свет, создающий ощущение чего-то зловещего. Грим и костюмы героев продуманы до мельчайших деталей.

Постановка была встречена зрителями с большим интересом, подобного прочтения они не ожидали. За столь необычное, драматическое и философское действие публика благодарила творческий коллектив театра бурными аплодисментами.

Отметим, что художник по декорациям и костюмам - Валерий Полуновский (Россия), музыкальное оформление - заслуженный работник культуры Азербайджана Владимир Неверов, видеоинсталяция - Агиль М.Гулиев, хореография – народная артистка Азербайджана Камилла Гусейнова. В спектакле также заняты Румия Агаева, Олеся Гасымова, Ляман Садыхова, Тамилла Абуталыбова, Самира Рустамова, Джохар Абдуллаев, Эмиль Атрашкевич, Рустам Керимов, Мурад Исмайлов, Заур Искендеров.

(Автор: Джани Бабаева)

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