Девять азербайджанских фильмов на Varesh International Film Festival

24 апреля 2019 15:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - На IX Международном кинофестивале Varesh International Film Festival, представляющего культурное наследие различных прикаспийских народов и этнических групп, будут представлены азербайджанские фильмы, сообщает Trend Life. Кинофестиваль пройдет в Мазандаране (Иран) с 29 апреля по 3 мая.

Внеконкурсной программы в разделе "A Review on Azerbaijan Cinema" (Обзор азербайджанского кино) будет показано восемь документальных фильмов - "Човган" Рафига Гулиева, "Шеки" Вугара Исламзаде, "Цвета азербайджанской кухни" Ниджата Фейзуллаева, "Наследие Гала" Шамиля Алиева, "Кто?" Мурада Мурадова, "Наследие" Фариза Ахмедова, "Баку в зеркале времен" и "Настоящее время" Натальи Завозненко.

В конкурсную программу включен документальный фильм Шамиля Алиева "Азербайджанский ковер".

(Автор: Вугар Иманов)

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