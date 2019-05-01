Азербайджанская актриса названа лучшей в России (ФОТО)

1 мая 2019 11:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская актриса Илаха Гасанова за работу в фильме "Гранатовый сад" режиссера Ильгара Наджафа удостоена награды XV Казанского международного фестиваля мусульманского кино (Республика Татарстан, Россия), сообщает Trend Life со ссылкой на сайт кинофестиваля.

Напомним, что азербайджанский фильм "Nar bağı" (Гранатовый сад) вошел в конкурсную программу Казанского международного фестиваля мусульманского кино.

По итогам фестиваля награду в номинации "Лучшая актриса полнометражного игрового фильма" получила Илаха Гасанова.

Отметим, что "Nar bağı" ("Гранатовый сад") - фильм совместного производства киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы и кинокомпании "Buta Film", снят в 2016 году по заказу министерства культуры Азербайджана.

Режиссер-постановщик - Ильгар Наджаф, авторы сценария - Асиф Рустамов, Ильгар Наджаф и Ролаф Ян Миннебо, оператор-постановщик - Айхан Салар, художник-постановщик - Рафиг Насиров, композитор – Фируддин Аллахверди, исполнительный продюсер - Акиф Алиев, продюсеры - Мушфиг Хатамов и Ильгар Наджаф. В ролях: Гурбан Исмайлов, Илаха Гасанова, Самими Фархад, Гасан Агаев и другие.

"Гранатовый сад" - драма, рассказывающая об истории одной семьи. После 12-летнего отсутствия главный герой приезжает в родной дом, где живет его семья. Но после долгого отсутствия ничто уже не будет так, как прежде…

Напомним, что ранее "Nar bağı" с успехом был представлен на кинофестивалях в Болгарии, Турции, Иране, Германии, Беларуси, Австралии, Казахстане, Чехии, США, Таджикистане и других странах. В 2017 году он был включен в лонг-лист претендентов на кинопремию "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

(Автор: Джани Бабаева)

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