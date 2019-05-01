Памяти Фуада Поладова…Старый телефон

1 мая 2019 17:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом русском драматическом театре имени Самеда Вургуна 24 мая состоится показ спектакля "Старый телефон", посвященного памяти народного артиста Азербайджана Фуада Поладова (1948 - 2018 годы), сообщили Trend Life в театре.

Режиссером-постановщиком спектакля по произведению Пола Вилларда является Абдул Гани. В постановке принимают участие – заслуженная артистка Азербайджана Мунаввар Алиева, актеры Хикмет Рагимов, Фидан Байрамова.

Народный артист Азербайджана, блистательный актер театра и кино Фуад Поладов родился 24 мая 1948 года в Баку. В 1967-1972 годах получал образование в Азербайджанском государственном институте искусств им. М.А. Алиева (сейчас Азербайджанский государственный университет культуры и искусств).

Будучи студентом, по приглашению педагога – видного театрального режиссера Тофига Кязымова Фуад Поладов на сцене Академического национального драматического театра сыграл в спектакле "Уничтоженные дневники", поставленном по произведению выдающегося драматурга Ильяса Эфендиева. После премьеры спектакля, которая состоялась 29 ноября 1969 года, актер вошел в труппу театра и двадцать лет проработал в этом коллективе. С 1989 года Фуад Поладов работал в Государственном русском драматическом театре имени Самеда Вургуна (сейчас Азербайджанский государственный академический русский драматический театр имени Самеда Вургуна).

Поклонникам театрального искусства актер запомнился по ролям в постановках "Легенда о любви", "Меч и перо", "На дне", "Тахмина и Заур", "Гамлет" (Академический национальный драматический театр), "Вишневый сад", "Дьявол", "Призраки среди нас", "Наполеон 1", "Королевские игры" (Государственный русский драматический театр имени Самеда Вургуна) и многих других.

Фуад Поладов снялся в таких фильмах, как "Следствие продолжается", "Главное интервью", "Надежда", "Там, где сливаются реки", "Я возвращаюсь домой" и других. Фуад Поладов скончался 5 мая 2018 года. Его уход из жизни стал большой потерей для отечественного театрального и киноискусства.

(Автор: Джани Бабаева)

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