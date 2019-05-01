"Бриллиантовая рука" - 50 лет на экранах. История съемок в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Полвека на экране "Бриллиантовая рука"! Комичную историю простого труженика Семена Семеновича Горбункова мы знаем наизусть с детства. Яркие образы, крылатые фразы, да весь фильм Леонида Гайдая сплошь из цитат! Сразу после выхода на экран фильм все же произвел эффект разорвавшейся бомбы. Контрабандисты, пьянки, золото, бриллианты. Таких комедий еще не снимали.

Эксцентричная кинокомедия принесла Гайдаю триумф: фильм посмотрело 76 миллионов 700 тысяч человек! Пресса встретила фильм восторженно, и это было справедливо! Кстати, комедия "Бриллиантовая рука", по результатам опроса российских телезрителей в 1995 году, была признана лучшей комедией за 100 лет.

Основные сцены фильма снимались в Сочи и в древней части Баку - Ичери Шехер. Помните, как герой Андрея Миронова Граф (Геннадий Козодоев или Геша) заблудился на тех улочках, и пытался как можно быстрее попасть к отплытию теплохода? А помните ту улочку, где скромный служащий "Гипрорыбы" Семен Семенович Горбунков (Юрий Никулин), случайно поскользнувшись, получает вывих руки. Произнесенные им при этом слова "Черт побери!" стали паролем для контрабандистов. Горбункову накладывают гипсовую повязку, под которую спрятаны золото и бриллианты... В сентябре 1968 года съёмочная группа приезжает в Баку для съёмок эпизодов "за границей"…

Ичери Шехер, или как Баку стал Стамбулом

Творческий коллектив фильма был уверен, что все время съемок они будут нежиться на заграничном капиталистическом курорте. Каково же было разочарование съемочной группы, когда Гайдай во всеуслышание объявил: снимать он будет в СССР. Так как маршрут круиза пролегал по Средиземному морю, очевидно, что последний город - это Стамбул. Понятно, что в СССР без лишнего повода режиссеры не отправлялись на зарубежные съемки, тем более - в "капстрану". И Леонид Гайдай нашел отличный выход - снял Стамбул в... Баку! Так Баку - город контрастов, где до этого уже снимались фильмы известными советскими режиссерами, превратился в турецкий Стамбул.

Съёмки кинофильма "Бриллиантовая рука" начались в конце апреля 1968 года и продолжались до середины ноября. В середине сентября группа приезжает в Баку для съемок эпизодов "за границей" и съемки продолжались около двух недель.

Во время съемок в Ичери шехер в кадры попадают достопримечательности древней части столицы Азербайджана - Крепостная стена, Девичья башня, мечеть Джума, Дворец Ширваншахов, которые туристам из СССР показывает экскурсовод (играла жена Никулина). И, наконец, ставшая знаменитой после выхода картины на экраны, улица с аптекой "Чиканук", где прозвучало знаменитое "Чьерт побьери!" - улица Малая Крепостная (Кичик Гала), 8.

А сколько туристов радостно плюхались тут на горячий летний бакинский асфальт под объективы любительских фото-и видеокамер, а ныне с мобильными телефонами, с сакраментальным "Чьерт побьери!".

"Чьерт побьери"

Сцена падения у аптеки у Андрея Миронова получилась с первого дубля, а вот Юрий Никулин никак не мог упасть как надо. Кстати, первоначально предполагалось, что он поскользнется на банановой кожуре. Под это дело закупили несколько килограммов дефицитных по тем временам фруктов и хранили их в холодильнике. Однако поскользнуться на банановой кожуре Никулину никак не удавалось. И тогда купили арбуз, которых в Баку было сколько угодно. Падать Никулин должен был на надувной пляжный матрас серого цвета. Но если падение ему удалось практически сразу, то вот на арбузную корку он никак удачно наступить не мог. И тут на помощь пришел Леонид Каневский (актёр, игравший контрабандиста, накладывавшего гипс Никулину). Он торопился на съемки в Свердловск, поэтому предложил режиссеру заменить Никулина. На него надели брюки и туфли Никулина, и он мастерски поскользнулся - с первого же дубля. Так что нога в кадре его, а не Никулина. Но во время монтажа возникла проблема "совмещения", поскольку сцена была снята крупным планом. Подмена так и осталась видна: когда показывают арбузную корку, видно коричневые туфли, а Никулин был обут в туфли чёрного цвета.

"Иностранная речь", на которой говорят герои Леонида Каневского и Григория Шпигеля - тарабарщина, придуманная Каневским. Слово "мордюк", несколько раз звучащее в ней, было привнесено Гайдаем после того, как он на съёмках поругался с Мордюковой. А фраза "березина команит" была придумана Каневским по девичьей фамилии его жены Анны Березиной.

Вот как вспоминает об этих днях Леонид Каневский: "Знаменитый портной "Мосфильма" Затирко сшил мне роскошный серый костюм с искрой. Я надел его с белой рубашкой, вышел. Гайдаю понравилось: "Красота!" Но тела-то не видно - а вообще-то я достаточно смуглый для юга... Гайдай загорелся: "Давай посмотрим!" И я снял этот роскошный костюм, надел белые брюки и вышел практически голым. Гайдай был в восторге: "Это лучший костюм Затирко!"



В Баку все мы жили в одной гостинице. После съемок ходили гулять по городу, вместе ужинали... А местные буквально носили на руках, угощали нас шашлыками и вином. Сытые и довольные глубокой ночью мы расходились по номерам. Но спать не всегда удавалось. Вот в три часа ночи - стук в дверь. Никулин: "Ты спишь? Я вспомнил потрясающий анекдот! Ты послушай!" Приходилось вставать и слушать... Уже тогда Юрий Владимирович обожал анекдоты и в любую секунду был готов выдать по поводу... Жизнь казалась сплошным праздником..."



А вот Андрею Миронову съёмки в Баку дались очень тяжело. Причиной этого была тяжелая болезнь – нервная экзема, приносившая жестокие страдания артисту. Но как бы плохо он себя не чувствовал, при слове "Мотор!" Миронов забывал все свои недомогания и становился лучезарным, пластичным, искрящимся человеком".



Цигель-Цигель, ай-лю-лю!

После судьбоносной встречи Семёна Семёныча (Никулина) и Геши Козодоева (Миронова) на круизном лайнере они отправляются на прогулку в восточном городке. Вальяжно расхаживая с экскурсионной группой по старому городу, Семена Семёновича пытается зазвать к себе в бордель рыжеволосая женщина. При этом, она разговаривает на выдуманном языке, зазывая Семёна Семёныча словами: "Цигель-Цигель, ай-лю-лю!". "Руссо туристо! Облико морале!", - констатирует Геша.

Эта эпизодическая роль Виктории Островской всем врезалась в память…Актриса вспоминает: "До сих пор не понимаю, почему именно моя героиня так запала всем в душу. На самом деле никто и не думал, что «цигель-цигель» тут же уйдет в народ. Снимали эту сцену быстро и буднично. Леонид Гайдай мне просто тогда сказал: «Вы стоите и ждете». Я встала у стены и ждала. Один или два дубля. И все!...В Баку всех нас поселили в одну гостиницу. Мой номер находился рядом с номером Никулина. Мы частенько с ним болтали. Он анекдоты рассказывал. Я хохотала. А однажды, помню, поехали всей съемочной группой в гости. У нас был художник Валерка Нисанов — бакинец. И вот его родственники устроили нам грандиозный по размаху прием на веранде — с шашлыками, овощами, зеленью, вином. Было очень весело. Андрюша Миронов — тот вообще просто брызги шампанского! Какие он говорил тосты, как мог обыграть любую фразу! Это были такие звезды, среди которых тихонько затесалась я. Мне повезло, выпал случай, и я снялась вместе с ними. Жаль только, что съемки моего эпизода заняли так мало времени, и спустя три или четыре дня я уехала домой… После премьеры фильма проснулась знаменитой? Я проснулась знаменитой, еще будучи на съемках в Баку. Помню, уже после первого съемочного дня не могла спокойно выйти на улицу. Азербайджанцы ведь народ темпераментный, поэтому я тут же стала объектом пристального внимания. В столовой, где нас кормили, мне частенько присылали подарки с соседних столиков. Я, помню, очень возмущалась: «Ничего мне не надо!». В дверь постоянно ломились визитеры - один якобы виноград мне принес, другой - конфеты, третий вообще хотел пробраться в номер через балкон. Словом, среди местных жителей я стала настоящей звездой - все-таки в те годы была фигуристой, еще и рыжей... Говорят, сейчас в Баку на то место, где снимался знаменитый эпизод, туристов водят: мол, именно здесь и стояла та жрица любви, которая заманивала героев Никулина и Миронова".

Многие уверенно говорят, что "цигель" дословно с немецкого означает "время", "пошевеливайтесь", когда на самом деле "цигель" переводится как кирпич. На самом деле "цигель" - это старинная фразочка, часто произносимая на языках идиш и тагалогском, что означает "давай-давай" или "пошевеливайся". В основном она использовалась для подзывания козочек в старых еврейских краях.

История о чудо-регулировщике

А помните экзотического полицейского, который энергично наводил порядок в круговороте машин, людей и верблюдов? Это был старшина Мазанов - доблестный бакинский милиционер-регулировщик.

Его "выставляли" всегда на центральном перекрестке Коммунистическая - Чкалова. Правительственный пятачок. Вся элита проезжала там. Именно там и мастерски регулировал движение (тогда светофорам еще не отдавали предпочтения) милиционер-регулировщик старшина Мазанов.

Люди часами стояли на "его" перекрестке, любовались артистизмом, сноровкой и абсолютным профессионализмом регулировщика. Жезл в руке у него вращался как пропеллер. Сам он разворачивался четко, эффектно, непременно цокая каблуками и по-голливудски улыбаясь. Старшина Мазанов стал как бы символом Баку.

Разве Леонид Гайдай мог не заметить этого чудо-регулировщика, и не пригласить старшину Мазанова сняться в этой комедии? Именно в своем основном амплуа!

(Автор: Вугар Иманов)

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