В Баку отметят День джаза с Исфаром Сарабским

БАКУ /Trend Life/ - Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли (БМА) проведет Джазовый фестиваль и научно-творческую конференцию, посвященные Международному дню джаза, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

7 мая в БМА состоится концерт, в котором примут участие известные представители молодого поколения джазовых исполнителей - заслуженные артисты Исфар Сарабский (фортепиано), Руслан Гусейнов (бас-гитара), Эльвин Баширов (ударные) и другие музыканты.

Напомним, что инициатива празднования Международного дня джаза была провозглашена на Генеральной конференции ЮНЕСКО в ноябре 2012 года. Это ежегодное событие, направленное на рост уровня информированности международной общественности о джазе как о музыкальном явлении, которое способствует миру, единству, диалогу и расширению контактов между людьми. Праздник отмечается 30 апреля, начиная с 2012 года.

(Автор: Джани Бабаева)

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