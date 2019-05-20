Юбилей Натальи Шаровской в 30 млн. фунтов - история финансовых и любовных приключений (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом русском драматическом театре имени Самеда Вургуна прошла премьера спектакля "Миллионерша" по мотивам пьесы Бернарда Шоу, посвященная юбилею народной артистки Натальи Шаровской, сообщает Trend Life.

В спектакле Наталья Шаровская предстала в образе миллионерши Эпифании Онизанти ди Парерга. Действие разворачивается в английском обществе первой половины ХХ века. Взбалмошная, упрямая и избалованная миллионерша унаследовала от отца состояние в 30 млн. фунтов. Она относится к людям по принципу «без денег никто и ничего из себя не представляет». По завещанию отца, своему жениху она должна была дать 150 фунтов, чтобы за полгода он сделал из них 50000. Только в этом случае она могла выйти за него замуж. Ее жених Аластер Фицфассенден (Юрий Омельченко) прошел это испытание, но надежд в браке не оправдал, хотя был высоким красивым мужчиной, чемпионом по боксу и теннису. Он не вынес жуткого характера своей жены и находит утешение с нежной и романтичной возлюбленной Патрицией Смит (Марина Литвиненко) – по прозвищу Полли Драные Чулки. Эпифания, естественно, выступает против этого, но и сама далеко не ангел. У нее есть любовник Адриан Блендербленд (заслуженный артист Салман Байрамов), который пытается паразитировать на состоянии богатой леди. При этом преуспевающий адвокат Джулиус Сагамор (Олег Амирбеков) готов цинично зарабатывать на прихотях своей богатой клиентки. Но однажды Эпифания встречает врача из Индии (заслуженный артист Фуад Османов), которому мама в свое время тоже поставила условие: невеста должна полгода прожить на деньги, заработанные ею самой. Главная героиня, еще недавно презирающая бедняков, по иронии судьбы влюбляется в человека с пустым кошельком. Интересные персонажи – супруги подпольного цеха (Надир Абдурагимбеков и Фатима Алиева), управляющий в отеле (Заур Терегулов) и другие образы, действие спектакля, сопровождающееся инсталляциями, история финансовых и любовных приключений этой неуемной во всех смыслах дамы не оставила равнодушным никого. Премьера была встречена овациями и цветами в адрес коллектива и, конечно же, юбиляра Натальи Шаровской, которая в заключении выразила искреннюю признательность зрителям за любовь к ее творчеству.

Постановку комедийного спектакля осуществил главный режиссер театра, народный артист Азербайджана Александр Шаровский, художник-оформитель – заслуженный работник культуры Александр Фёдоров, видеоинсталяция – Джавид Имамвердиев, хореография - заслуженный артист АзербайджанаФуад Османов и Рауля Турккан, постановщик боевых сцен – Александр Мордвинкин, художник по костюмам - заслуженный работник культуры Азербайджана Ольга Аббасова.

(Автор и фото - Вугар Иманов)

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