После капитального ремонта открылось здание Детской филармонии в Баку (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - После капитального ремонта и реконструкции состоялось открытие здания Азербайджанской государственной детской филармонии, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры.

В ходе мероприятия министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев ознакомился с условиями, созданными после реконструкции и капитального ремонта в здании детской филармонии.

Министр дал высокую оценку проведенной работе и подчеркнул, что открытие здания Государственной детской филармонии - значимое событие в культурной жизни страны.

Было отмечено, что Детская филармония функционирует с 1991 года. В филармонии по нескольким направлениям обучается около 500 человек. Здесь преподаются танцевальное, изобразительное и другие виды искусств. После капитального ремонта и реконструкции уровень обучения здесь станет еще выше, количество учащихся увеличится.

Директор Государственной детской филармонии, заслуженный деятель искусств Дилара Алиева отметила, что этот день очень важен для всего коллектива филармонии.

Было подчеркнуто, что в филармонии проводится работа и уделяется большое внимание художественно-эстетическому развитию детей, выявлению их талантов и т.д.

Далее мероприятие продолжилось красочной концертной программой, в рамках которой были представлены танцевальные и вокальные номера, театральные сценки и мугамные композиции.

Отметим, что Государственная детская филармония обеспечена новым оборудованием, обновлены репетиционный зал и большой концертный зал. Танцевальным группам были вручены в дар новые сценические костюмы.

На сегодня в филармонии действуют ансамбль фольклорной песни и танца, ансамбль народных инструментов, хоровой коллектив, детский театр, камерный ансамбль, ансамбль духовых инструментов, кружок рисования, молодежный симфонический оркестр, молодежный оркестр народных инструментов.

(Автор: Джани Бабаева)

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