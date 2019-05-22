Баку станет местом битвы автоботов и десептиконов (ВИДЕО)

22 мая 2019 13:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Зрелищная, яркая, приключенческая постановка про настоящих роботов-трансформеров покорила многих юных зрителей в Баку. Но, как оказалась, не все маленькие поклонники автоботов и десептиконов смогли стать свидетелями уникального представления "Шоу трансформеров". Именно для них организаторы решили сделать сюрприз - провести еще два показа.

По многочисленным просьбам зрительской аудитории на сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна, 25 мая в 12.00 и 15.00, состоится представление "Шоу трансформеров", сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Новые костюмы, поражающие размером, детализацией и идентичностью с оригиналом, опытные артисты, проработанная талантливыми сценаристами авторская программа и зрелищные интерактивные элементы шоу не оставят равнодушными как детей, так и их родителей.

Представление повествует о войне автоботов и десептиконов - разумных инопланетных роботов, предметом их раздора становится могущественный артефакт Великая Искра , который при неправильном использовании может принести в Галактику колоссальные разрушения.

Автоботы прилетают на Землю, чтобы защитить Искру от десептиконов, которые хотят использовать её в своих корыстных целях. Слабые, но смелые люди и персонажи из известных сказок приходят на помощь автоботам, чтобы положить конец этой войне и начать новую эпоху мира и процветания.

Билеты можно приобрести в кассах города и на сайте www.iticket.az

Справки по телефонам 012 493 00 63 и 050 856 01 02

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