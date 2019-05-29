В Баку легендарные КВНщики оценят молодежь (ФОТО/ВИДЕО)

29 мая 2019 15:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Объявлены имена членов жюри, которые будут судить финал Азербайджанской телевизионной лиги и "Кубка Чемпионов – 2019", сообщили Trend Life в пресс-службе Азербайджанского Клуба Веселых и Находчивых

Судить игру будут – участники легендарной команды КВН "Парни из Баку" народный артист Мурад Дадашев и Вадо Коровин, популярная певица и телеведущая Роза Зергерли, исполнительный директор Фонда молодежи Фарид Джафаров и руководитель Азербайджанского клуба веселых и находчивых Рашад Азизов.

Напомним, что две важнейшие игры пройдут в один день - 31 мая в Бакинском Конгресс центре. За Кубок Чемпионов поборются команды "Город 313" (Северная Осетия — Алания, Россия), "Добрые Люди" (Дагестан, Россия) и "АзНефть" (Азербайджан).
В финале Телевизионной лиги встретятся команды Xalqin Uşaqlari, Сборная БГУ, Azii 19:20, ФизАка, Subaylar (Сумгайыт) и Женский батальон.

Мероприятие пройдет при поддержке Министерства молодежи и спорта, Министерства образования, Фонда молодежи и Союз молодежных студенческих организаций Азербайджана.

Информационная поддержка Trend.az, Day.az, Milli.az

(Автор: Джани Бабаева)

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