Креативная битва британца и азербайджанца в Баку (ФОТО)

31 мая 2019 16:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Art Residence в Баку (улица Гасана Сеидбейли, 51) было представлено граффити шоу - UK & AZ Graffiti Show, организованное НПО Arts Council Azerbaijan и посольством Великобритании в Азербайджане, сообщили Trend Life организаторы.

UK & AZ Graffiti Show - креативная битва двух художников – британца под псевдонимом "Drax" и представителя Urban Art Azerbaijan под псевдонимом "Wish". Главная цель проекта – укрепление дружественных связей между странами. В ходе проекта граффити-художники расписали стены в Art Residence.

Отметим, что работа азербайджанского граффити-художника была посвящена творчеству художника, режиссера-мультипликатора Назима Мамедова (1934-2004 годы). В связи с 85-летием со дня рождения Назима Мамедова, НПО Arts Council Azerbaijan проводит серию разноплановых мероприятий.

Несмотря на то, что проект UK & AZ Graffiti Show носил характер творческого состязания, креативная битва между "Drax" и "Wish" закончилась победой искусства, хорошего настроения и дружбы.

Граффити (от итал. graffito, множ. graffiti) - изображения или надписи, выцарапанные, написанные или нарисованные краской или чернилами на стенах и других поверхностях. К граффити можно отнести любой вид уличного раскрашивания стен, на которых можно найти всё: от просто написанных слов до изысканных рисунков. В настоящее время широкое распространение получил спрей-арт, то есть рисование граффити с помощью аэрозольной краски.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Джани Бабаева )

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