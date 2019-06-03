Азербайджанские дети-паралимпийцы в сказках народов мира (ФОТО)

3 июня 2019 19:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Центре Современного Искусства YARAT прошел праздник “Nağıllar aləminə səyahət” (Путешествие в мир сказок), организованный Национальным паралимпийским комитетом Азербайджана (НПКА) при содействии UNICEF (представительство детского фонда ООН) и поддержке Бакинского транспортного агентства, сообщили Trend Life в пресс-службе НПКА.

Мероприятие было посвящено Международному дню зашиты детей – 1июня. Мероприятие носило инклюзивный характер, и главные роли в спектакле исполнили дети с физическими ограничениями. Спектакль был поставлен по произведениям сказок народов мира. Интересно, что в проекте приняли участие 15 детей-паралимпийцев Детского паралимпийского комитета Азербайджана (ДПКА) и 62 ученика школы №234 Хазарского района Баку, а также волонтеры.

Напомним, что Детский паралимпийский комитет впервые в мире был создан в Азербайджане в 2013 году при НПКА. В данное время при ДПКА действует восемь спортивных секций, где занимается более 200 детей.

(Автор: Вугар Иманов)

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