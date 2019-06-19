Людмила Духовная проведет в Грузии мастер-класс для актеров из шести стран

19 июня 2019 12:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Представители Азербайджана примут участие в Международной летней театральной школе, которая пройдет с 20 по 30 июня в грузинском курортном поселке Шекветили, сообщает Trend Life со ссылкой на сайт Международного культурно-просветительского союза "Русский клуб", который является одним из организаторов проекта.

Летняя театральная школа в четвертый раз собирает молодых актеров и студентов театральных вузов из шести стран. В рамках летней театральной школы в живом общении пройдут тренинг-курсы по русской сценической речи, сценическому движению, мастер-классы по актерскому мастерству и лекции по истории современного русского театра.

Цель проекта - помощь в профессиональном росте молодым актерам русских театров постсоветского пространства, а также развитие и укрепление творческих и межличностных связей. Преподавать в Школе будут ведущие специалисты российских театральных вузов.

Отметим, что народная артистка Азербайджана, актриса Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Людмила Духовная в числе деятелей культуры и искусства из других стран также проведет мастер-класс по актерскому мастерству в рамках летней школы.

(Автор: Джани Бабаева)

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