Величие классической музыки и большой успех азербайджанских музыкантов в Киеве (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В Колонном зале Национальной филармонии Украины в исполнении ведущего коллектива страны Национального заслуженного академического симфонического оркестра состоялся концерт под управлением народного артиста Азербайджана, профессора Ялчина Адигезалова, сообщает Trend Life.

Многолетняя творческая дружба связывает азербайджанского дирижера с прославленным коллективом. И в этот раз маэстро представил искушенной киевской публике интересную и насыщенную программу. В первом отделении прозвучали Симфонические гравюры "Дон Кихот" Гара Гараева и Концерт No.1 для фортепиано с оркестром Сергея Прокофьева. Солировал ректор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, народный артист Азербайджана, профессор Фархад Бадалбейли.

Во втором отделении на суд зрителей была представлена редко исполняемая симфоническая поэма Рихарда Штрауса "Смерть и Просветление" и Сюита No.2 из балета "Дафнис и Хлоя" Мориса Равеля.

Выступлению азербайджанских музыкантов сопутствовал огромный успех. Благодарные зрители приветствовали артистов бурными аплодисментами и большим количеством цветов. На концерте организованном при финансовом участии "Seven Arrows Capital" и поддержке Объединенной диаспоры Азербайджанцев Украины присутствовали депутаты Верховной Рады Украины, представители деловых кругов и творческая интеллигенция Киева.

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.