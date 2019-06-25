Под ритмы мексиканской маримбы в жарком Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках проекта Международного центра мугама "Жемчужины этнической музыки" прошел концерт известных мексиканских музыкантов Хавьера Нандаяпы и Мирны Йам, организованный при содействии посольства Мексики в Азербайджане, сообщает Trend Life. Концерт прошел под ритмы маримбы.

На открытии вечера посол Мексики в Азербайджане Родриго Лабардини отметил, что концерт является очередным мостом культуры между странами и рассказал об истории музыкального инстурмента маримбы.

Возникла маримба в Южной Мексике, это инструмент, созданный по типу африканского балафона, затем маримба стала распространённым инструментом в Африке, Центральной и Северной Америке. Маримба - ударный музыкальный инструмент, по форме похожий на ксилофон, обладающий мягким, богатым и глубоким тембром. На маримбе играют специальными палочками с обмотанными нитками головками (mallets), реже просто с резиновыми головками. Маримба отличается от ксилофона в первую очередь диапазоном и тембром - и, соответственно, размером клавиш и резонаторов. Так же, как у ксилофона, резонатором является металлическая или деревянная трубка, подвешенная вертикально под клавишей. У традиционной формы инструмента эту функцию выполняет высушенная тыква. На маримбе можно исполнять любую музыку, включая праздничную и классическую. Маримбу часто можно услышать в Мексике, Гватемале и Колумбии.

Концертная программа, состоящая из классической и мексиканской музыки, а также музыки мировых народов была встречена зрителями с большим интересом. Исполнение Хавйером Нандаяпа и Мирной Йам произведений на маримбе и других ударных инструментах позволило бакинской публике насладиться разнообразностью богатой мексиканской музыки.

Этот концерт является частью мирового концертного тура маэстро Хавьера Нандаяпы по случаю 30-летия творческой деятельности артиста, и проходит по 17 странам Европы, Азии и Америки, включая Азербайджан. С 2011 года он является художественным руководителем Международного фестиваля исполнителей маримбы штата Тобаско. Являясь искусным исполнителем инструмента маримба и мексиканской музыки, представляет Мексику на международном уровне. Музыкальную карьеру начал в 1989 году с группой “Marimba Nandayapa”. Будучи соло-исполнителем, Хавьер Нандаяпа принимал участие в различных международных фестивалях и форумах в 42-х странах мира, включая Японию, Францию, Португалию, Испанию, Германию, Данию, Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и другие. Более двадцати лет музыкант ведет курс для молодых и юных исполнителей маримбы в штатах Табаско, Оахака, Чиапас и в городе Мехико.

(Автор: Вугар Иманов)

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