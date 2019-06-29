В Баку отметили юбилей известного художника Теймура Рзаева (ФОТО)

29 июня 2019 16:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама в Баку состоялся вечер, посвященный 60-летию заслуженного художника Азербайджана, доцента Университета Yeditepe (Турция), почетного члена Российской академии художеств Теймура Рзаева, сообщили Trend Life в пресс-службе Центра.

Перед началом мероприятия гости вечера ознакомились с выставкой произведений художника, представленной в фойе Центра.

Выступивший на вечере первый заместитель министра культуры Азербайджана Вагиф Алиев рассказал о творчестве Теймура Рзаева, отметив, что талантливый художник также является общественным деятелем.

Заместитель председателя Госкомитета по работе с диаспорой Валех Гаджиев в своем выступлении подчеркнул, что государство с большим вниманием и заботой относится к деятелям культуры и искусства.

Президент Международного фонда тюркской культуры и наследия Гюнай Эфендиева отметила, что произведения Теймура Рзаева украшают художественные галереи мира.

Президент Фонда вручила Теймуру Рзаеву почетный диплом за заслуги в пропаганде наследия искусства тюркского мира.

Представитель Азербайджана в ТЮРКСОЙ Эльчин Гафарлы прочитал поздравительное письмо, адресованное Теймуру Рзаеву генеральным секретарем Международной организации тюркской культуры Дюсеном Касеиновым.

Говоря о творчестве мастера кисти, секретарь Союза художников Азербайджана, народный художник Агали Ибрагимов подчеркнул, что Теймур Рзаев – художник, который постоянно находится в поиске новых художественных форм и подходов.

На вечере был продемонстрирован фильм, посвященный 60-летнему юбилею художника.

Юбилейный вечер продолжился концертной программой.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Хазар Ахундов)

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