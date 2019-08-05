Азербайджанский актер отвезет "Контрабас" в Россию

5 августа 2019 19:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский государственный театр юного зрителя примет участие в Первом международном фестивале камерных театральных форм "Островский – FEST", который пройдет с 14 по 18 августа в Кинешме (Ивановская область, Россия), сообщает Trend Life со ссылкой на российские СМИ.

На фестивале азербайджанский театр представит моноспектакль "Контрабас" с участием заслуженного артиста Шовги Гусейнова. Показ состоится 14 августа. "Контрабас" поставлен по произведению Патрика Зюскинда, и уже завоевал награды фестивалей в Иране, Турции, Молдове, России и Украине.

Наряду с азербайджанским театром в фестивале примут участие театральные коллективы из России, Украины, Израиля, Швеции, Молдовы и Норвегии.

Отметим, что в 2017 году на III Международном фестивале русской классической драматургии "Горячее сердце" в городе Кинешма актер Шовги Гусейнов был удостоен награды фестиваля в номинации "Лучшая мужская роль". Тогда он представлял моноспектакль "Записки сумасшедшего".

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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