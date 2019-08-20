Азербайджанский "Контрабас" удостоен приза зрительских симпатий в России

20 августа 2019 11:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Моноспектакль Азербайджанского государственного театра юного зрителя "Контрабас" покорил зрителей Первого международного фестиваля камерных театральных форм "Островский – FEST", сообщает Trend Life со ссылкой на российские СМИ.

Фестиваль прошел 14-18 августа в Кинешме (Ивановская область, Россия).

Моноспектакль "Контрабас" азербайджанского театра представлен с участием заслуженного артиста Азербайджана Шовги Гусейнова. По итогам фестиваля Азербайджанскому государственному театру юного зрителя за спектакль "Контрабас" присужден приз зрительских симпатий.

Наряду с азербайджанским театром, приза зрительских симпатий также удостоен Кинешемский драматический театр имени А.Н. Островского за постановку "Письма любви".

Напомним, что "Контрабас" поставлен по произведению Патрика Зюскинда, и уже завоевал награды на фестивалях в Иране, Турции, Молдове, России и Украине.

(Автор: Джани Бабаева)

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