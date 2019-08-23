Лето в Баку завершится зажигательными уличными танцами Red Bull Dance Your Style (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В последнее воскресенье этого лета, 25 августа в 18.00, впервые в Баку, в парке Центра Гейдара Алиева состоится Международный танцевальный конкурс Red Bull Dance Your Style, сообщили Trend Life организаторы.

Red Bull Dance Your Style - это танцевальный конкурс с участием танцоров, представляющих различные стили уличных танцев. В 2018 году данный конкурс был проведён в 20 странах мира. В результате повышенного интереса, в 2019 году этот конкурс был проведён в более чем 30 странах мира и пятидесяти различных площадках.

16 местных танцоров, которые будут соревноваться, уже определены – это ZIED, MUFAYAT, RAYMAN, BBOY KAMRAN CFC, MISTERIO, ZICO FIRESTAR, BBOY QUESTION CFC, GAIJIN, LEE, SHIFU, CRAZYBEAT, BBOY BUTTON, XAN, BBOY QUATTRO’J, MOLNIA и NEMO

Ведущим мероприятия будет всеми любимый Мурад Ариф, а также специальный гость мероприятия Rauf.

Финал мирового конкурса состоится 12 октября в Париже. Победитель конкурса в Азербайджане будет соревноваться с лучшими танцорами мирового масштаба и получит шанс стать чемпионом мира. И именно ты можешь дать ему этот шанс! Это одна из особенностей конкурса Red Bull Dance Your Style. В данном конкурсе победитель выбирается не со стороны жюри, а зрителями. Также, на мероприятии будут представлены выступления особых гостей. Вход свободный.

Подробная информация: REDBULL.AZ/DANCEYOURSTYLE

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.