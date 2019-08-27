Азербайджанский театр завоевал гран-при AMBERSTAR на круизном лайнере Рига - Стокгольм (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Театр-студия Gunay Бакинского детского театра завоевал гран-при десятого Международного конкурса искусств AMBERSTAR, сообщили Trend Life в пресс-службе коллектива.

Открытие фестиваля-конкурса состоялось в столице Латвии Риге, а сам конкурс проходил на круизном лайнере "Романтика" по маршруту Рига-Стокгольм-Рига. В проекте участвовали юные таланты из разных стран.

Театр "Гюнай" показал зрителям спектакль "Три костра" (Üç Tonqal) по мотивам народного эпоса "Китаби-Деде Горгуд". Спектакль покорил сердца зрителей и членов жюри. Было очень приятно, что наш народный эпос был не только понят зрителями, но и растрогал их до слёз. Зал наградил юных актёров восторженными овациями. Четверо актёров – Лейла Алиева, Лейла Гадимли, Тайяр Джабраилбеков и Тунджай Гамидли были также отмечены дипломами за лучшие роли.

Руководитель театра, сценарист и режиссёр-постановщик Лариса Тарусова входила в состав жюри фестиваля-конкурса и была удостоена международным дипломом-сертификатом, а также почётным дипломом за вклад в развитие и укрепление международных культурных связей и за поддержку и продвижение молодых талантов.

В преддверии конкурса юные артисты Театра-студии "Гюнай" выступили в Академической библиотеке Латвийского университета с интересной программой. Азербайджанские национальные танцы и музыкальные композиции, стихи, постановка "Üç Tonqal" по мотивам эпоса "Китаби-Деде Горгуд" вызвали большой интерес у зрительской аудитории. Мероприятие было организовано посольством Азербайджана в Латвии и членом координационного совета азербайджанцев, проживающих в странах Балтии, Эльнуром Рагимовым.

В своем выступлении заслуженный деятель искусств, профессор Зумруд Дадашзаде рассказала о богатых театральных традициях Азербайджана и музыкальной культуре, а также о роли театрального искусства в формировании эстетического воспитания молодежи. Председатель Азербайджанского центра культуры "Ocaq", доктор наук Роман Алиев подчеркнул, что мероприятие имеет важное значение в пропаганде историко-культурного наследия нашего народа. Руководитель Театра-студии "Гюнай" Лариса Тарусова рассказала о деятельности студии, успехах и достижениях. Эльнур Рагимов выразил признательность коллективу и пожелал дальнейших успехов в творческой деятельности.

По окончании фестиваля коллектив Театра-студии "Гюнай" был принят в посольстве Азербайджана в Риге. Глава дипмиссии Джаваншир Ахундов поздравил Ларису Тарусову и юных актёров с высокой наградой и выразил уверенность, что они вырастут достойными гражданами своей страны, всегда будут пропагандировать культуру Азербайджана. От имени посольства коллективу была вручена благодарность.

(Автор: Вугар Иманов)

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