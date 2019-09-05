Яркие премьеры и увлекательные спектакли: Кукольный театр в Баку открывает сезон

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский государственный кукольный театр имени Абдуллы Шаига в Баку отроет 88-й театральный сезон 15 сентября, сообщили Trend Life в пресс-службе театра. В этот день юные зрители смогут посмотреть спектакль "Cırtdan" ("Джыртдан"), показ состоится в 12.00, 14.00 на азербайджанском языке и в 16.00 на русском.

В ходе нового театрального сезона зрителей театра ждут яркие премьеры, интересные программы и увлекательные спектакли.

Так, будет подготовлен новый спектакль на основе азербайджанской народной сказки "Yeddi nar çubuğu" ("Семь гранатовых прутьев"). Режиссер-постановщик спектакля – заслуженный артист Гурбан Масимов, художник-постановщик – Равана Ягубова, композитор – заслуженный артист Вугар Джамалзаде, сценография – Зульфугар Руфатоглу. Классическая сказка будет представлена в современном оформлении с использованием визуальных элементов и традиционного кукольного стиля.

До конца года готовится к показу спектакль по пьесе турецкого драматурга Гасана Эркека "Adını qazanan oğlan" ("Мальчик, получивший имя") на основе эпоса "Китаби-Деде Горгуд". Режиссер-постановщик спектакля – Анар Мамедов, художник-постановщик – Игбал Алиев, композитор - заслуженный артист Вугар Джамалзаде.

Наряду с этим в конце IV квартала будет подготовлена постановка по произведению Александра Пушкина "Сказка о рыбаке и рыбке". Режиссером-постановщиком этого спектакля выступит Анар Мамедов, над художественным оформлением работает Афшан Асадова.

Заслуженный артист Гурбан Масимов работает над театральным представлением "Biri vardı, biri yoxdu" ("Жили-были"), где будут задействованы все самые известные персонажи азербайджанских народных сказок.

Также коллектив театра представит в новой постановке известные спектакли "Qoçaq Əhməd" ("Гочаг Ахмед") və "Məlikməmməd" ("Меликмамед").

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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