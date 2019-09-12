В Берлине состоялся концерт, посвященный 650-летию великого поэта Азербайджана Имадеддина Насими (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Берлине состоялся концерт "In Memoriam Nasimi – 650 Jahre Imadeddin Nasimi", организованный Союзом композиторов Азербайджана (СКА), посвященный Году Насими в Азербайджане и 650-летию великого поэта и мыслителя Имадеддина Насими, сообщили Trend Life в пресс-службе СКА.

Посол Азербайджана в Германии Рамин Гасанов рассказал участникам мероприятия о жизненном пути и творчестве Имадеддина Насими. Было отмечено, что поэтическое наследие Насими, занимающее одно из главных мест в культурной сокровищнице Востока, является ярким художественным достоянием азербайджанского народа. Бесценное творчество Насими содержит множество лирико-философских стихов, отражающих широту и гуманизм его воззрений. Природа, красота окружающего мира — вот источник, вдохновляющий поэта на его пути к познанию жизни и вселенной. Насими считал, что желающий постичь истину, должен стремиться понять человека, его побуждения и стремления к красоте и добру. Образ Насими, его трагическая судьба, глубокое художественное и философское наследие, оказавшие огромное воздействие на развитие мировой поэзии в силу гуманистических традиций и созвучных прогрессивным идеям, неизменно привлекали к себе внимание общественности, СМИ, деятелей искусства нашей страны, которыми были созданы многочисленные живописные и скульптурные работы, интересные кинофильмы, новые искусствоведческие исследования.

Посол Рамин Гасанов отметил бесценные заслуги Первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой в сохранении культурного наследия страны.

Дипломат рассказал о заслугах великого композитора Узеира Гаджибейли в развитии классической музыки в Азербайджане, отметив, что председатель СКА, народная артистка, профессор Фирангиз Ализаде и ее коллеги являются его достойными преемниками. Гасанов отметил, что в 2008 году она была удостоена звания «Артист мира» ЮНЕСКО, пропагандирует за рубежом азербайджанскую культуру, а также вносит большой вклад в сокровищницу мировой музыки. Он сообщил, что композитор создала на основе творчества Насими такие произведения, как «Дервиш», «Зикр», «Пассион Насими».

На концерте, наряду с произведениями Фирангиз Ализаде, прозвучали сочинения, созданные на основе стихотворений и газелей Насими, другими азербайджанскими композиторами – Алией Мамедовой, Саидом Гани, Таиром Ибишовым, Фируддином Аллахверди, Джалалом Аббасовым. Музыкальные произведения были исполнены ханенде, солистом Государственного ансамбля «Старинные музыкальные инструменты», народным артистом Тейюбом Аслановым, а также солистом Государственного академического театра оперы и балета Муталлимом Дамировым и сопрано Афаг Аббасовой. Образ Имадеддина Насими воплотил ведущий солист театра оперы и балета Анар Микаилов.

На концерте присутствовали представители научной и культурной общественности Германии, а также посольства Азербайджана, представители диаспоры.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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