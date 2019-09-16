Магия и триумф азербайджанского дирижера в Екатеринбурге. Больше ста человек играют как одно целое! (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Специально для Trend Life член Союза композиторов России Валентин Барыкин.

Несмотря на то, что официальное открытие симфонического сезона в Свердловской филармонии намечено на конец сентября, оркестровая жизнь уже кипит. В конце недели в Большом зале филармонии состоялось выступление Уральского академического симфонического оркестра перед подлинными друзьями – членами Лиги друзей филармонии. Это замечательное сообщество, в котором состоят и скромные школьные учителя, и люди, имеющие солидный финансовый и общественный статус, и всех их роднит глубокая любовь к высокому музыкальному искусству. Понятна ответственность организаторов, решающих, кто встанет за дирижерский пульт в этот вечер. Ведь знатоки ждут сюрприза, но только высшего качества!

Таким сюрпризом стало уже не первое выступление с нашим оркестром маэстро Ялчина Адигезалова – народного артиста Азербайджана, профессора Бакинской музыкальной академии. Помимо глубокого признания на родине дирижер имеет крепкую международную репутацию, его гастрольные маршруты охватывают несколько континентов. Совсем недавно ему рукоплескали в Загребе, Москве и Рио-де-Жанейро, а в Екатеринбург он прибыл после спектакля «Мадам Баттерфляй» в Одесской опере. Прекрасная школа (класс легендарного Ильи Мусина!), мощный темперамент, высочайшая музыкальная культура (Ялчин Васифович потомственный музыкант с глубокими музыкальными корнями) – все это плюс отзывчивость одного из лучших оркестров России позволяет смело сказать: праздник удался!

Симфоническая музыка разных культур сплелась в этой яркой программе. Русско-итальянское обрамление – это Прокофьев (сюита из «Ромео и Джульетты») и Респиги с фантастическими красотами «Пиний Рима». А еще «Норвежские танцы» Грига и, наконец, Гара Гараев с Симфоническими гравюрами «Дон Кихот». В этих циклах ведомые твердой волей лидера, музыканты погружали нас в контрасты красок, психологических состояний: от тончайшей звукописи до взрывных кульминаций. Был неумолимый трагизм в «Ромео», простодушное обаяние в «Норвежских танцах», тонкость и блестящая мощь в кульминации «Пиний». Ну и особое место в программе (да и в сердце Ялчина Адигезалова) заняла музыка его знаменитого соотечественника, азербайджанского классика второй половины ХХ века Гара Гараева. Исполненная горького юмора, темперамента, сочувствия, Сюита на материале музыки из фильма Козинцева «Дон Кихот» была подана тонко, рельефно. Она, безусловно, подкупила слушателей своей ясностью, и в то же время образной многоплановостью.

Обращение к симфонической музыке соотечественников и ее пропаганда естественны для дирижера. Ведь, несмотря на годы обучения в Ленинграде и Вене, его самое важное начальное формирование проходило в музыкальнейшей семье. Его дед был знаменитым певцом-ханенде, мастером мугама. А отец… Как же все-таки тесен мир! В момент знакомства несколько дней назад мы сразу выяснили, что с его отцом, известнейшим азербайджанским композитором Васифом Адигезаловым, автор этих строк замечательно общался около 30 лет назад в Баку. Тогда нас, молодых композиторов, участников Международного фестиваля опекали местные музыканты, одним из которых оказался профессор Васиф Адигезалов! Сколько ценного, интересного, важного я услышал от него о коренной музыкальной культуре Азербайджана, о том, как устроен мугам, это сокровище музыки Закавказья, как благодарен до сих пор за незабываемый мугамный концерт в Музее ковра, который устроили специально для нас, и за глубокие и тонкие комментарии прямо по ходу импровизации… Стоит ли удивляться стремлению дирижера пропагандировать музыку своего народа на филармонических сценах мира !

А завершить рассказ о симфоническом концерте хочется цитатой из неакадемической части Интернета. Слово блогеру Максиму Бодягину, писателю из Челябинска, оказавшемуся в тот вечер в филармонии:

«…Вчера я оказался на концерте симфонического оркестра и меня, на два часа попросту высекло из привычной реальности. "Вы услышите всю мощь и силу нашего оркестра", - сказала милая девушка в алом платье. "Ну-ну", - скептически усмехнулся я. Ну и, конечно, дурак я оказался самонадеянный и недалёкий. Потому что там дальше последовали не просто мощь и сила, а Мощь и Сила. Там было такое, что меня звуковой волной в кресло вжало. Что такое большой симфонический оркестр? Это когда музыкантам на сцене еле хватает места. Когда на сцене аж две арфы, когда в контрабасовой группе семь или восемь инструментов (про скрипки и альты я уж не говорю) и всё это до кучи подкрепляет своей величественной мощью орган.

Ну и управляемость всей этой махиной, конечно, впечатляет. Дирижёр Ялчин Адигезалов руководил музыкантами с неповторимым восточным темпераментом, честно говоря, он сам по себе отдельное зрелище. И его синергия с оркестром поразительна. Когда весь оркестр выдаёт сокрушительное crescendo, а потом вдруг ныряет в тишайшее пианиссмо – это впечатляет. Больше ста человек играют как одно целое! И ни один голос не выбился из общего звукового потока. Это как вообще? Магия.

Ну и программа. Например, меня очаровали Симфонические гравюры «Дон Кихот» Гара Гараева, их не так часто играют и они очень кинематографичны. Ну и «Пинии Рима» Отторино Респиги. Тут у меня заканчивается запас слов. Это при том, что я, вообще-то не большой любитель и знаток классической музыки. Меня там просто размазало по креслу. Из меня вынули сердце, расх..(разорвали, прим. ред.) его на кусочки, пересобрали и запихали обратно…

Я вышел из филармонии со слабой улыбкой дебила на лице. Шёл в итальянский ресторанчик и никак не мог перестать улыбаться. Вчера утром поход на концерт классической музыкой казался мне чистейшей воды авантюрой, но сегодня у меня ощущение, что он стал одним из сильнейших эстетических потрясений за последнее время. До сих пор ёжусь от удовольствия.

Друзья, ходите на концерты классической музыки. Это офиге..(великолепно, прим. ред.)»

Думается, что этими словами очень много сказано…

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.