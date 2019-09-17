Азербайджанец признан лучшим в Турции: Противно...Один молотит другого, лишь бы подняться повыше...(ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Коллектив Азербайджанского государственного университета культуры и искусств (ADMİU) принял участие в Международном театральном фестивале, организованным муниципалитетом Малтепе города Стамбул, сообщили Trend Life в пресс- службе ADMİU.

Коллектив представил спектакль "Боксер" по произведению японского классика и драматурга Кобо Абэ "Провал времени". Книга содержит роман "Тайное свидание" и драматические сцены, посвященные, как и все творчество Абэ, столкновению человека с буржуазным обществом. Произведение повествует об одиночестве, неустроенности и униженности человека в мире зла и насилия. Писатель утверждает, что зло преодолимо, если люди найдут в себе силы воспротивиться ему.

Цитаты боксера из произведения: "… Поражение исключено… Это же бой! Какой смысл драться, чтоб проиграть?.. Фу, как противно… Нет, поражение исключено… С тех пор, как пришлось сбрасывать вес, вечно просыпаюсь по ночам, рисовые колобки снятся. Да и боев слишком много. Когда их столько – ничего хорошего нет. Хоть бы противники были стоящие, а то так… Сам ведь просил тренера разрешить этот бой … Вчера на массаже боль была адская, думал — мышцы омертвели, но отоспался, и все прошло. Может, мазь помогла? Что-то рука мозжит - это и для спарринга плохо. Все равно побью. А рука пройдет, стоит выйти на ринг. Нет, поражение исключено... Если побьют, не быть мне классным боксером... Противно... Один молотит другого, лишь бы подняться повыше... Почему жизнь так устроена?.. Неужто у меня нет шансов?..".

В постановке сыграли учащийся магистратуры ADMİU Хилал Демир, студенты второго курса факультета театрального искусства Фархад Гулузаде и Исрафил Тагиев. Режиссер – постановщик - заслуженный артист Нофель Велиев, пластика и постановка сцен – Джейхун Дадашов, ассистент режиссера – Кенуль Алекперова.

Нофель Велиев был отмечен призом "Əmək ödülü", а Фархад Гулузаде – "Лучший молодой актер" фестиваля.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.