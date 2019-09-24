В Баку состоялось открытие Недели российских фильмов (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Киноцентре "Низами" состоялась церемония открытия Недели российских фильмов в Азербайджане, организованная при поддержке министерства культуры России, министерства культуры Азербайджана, Российского продюсерского центра "Кинофест", Киноцентра "Низами" и Центра современного искусcтва YARAT, сообщает Trend Life.

В состав российской делегации вошли известные кинематографисты, среди которых режиссер фильма "Битва" Анар Аббасов, режиссер фильма "Танки" Ким Дружинин, сценарист и актер фильма "Домовой" Дмитрий Бедарев, режиссер фильма "Ван Гоги" Сергей Ливнев и продюсер фильма "Дорогой папа" Георгий Малков.

На открытии вечера директор киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы, заслуженный деятель искусств Джамиль Гулиев и посол России в Азербайджане Михаил Бочарников подчеркнули значимость Недели российских фильмов в Азербайджане, которая проводится в пятый раз и является важным событием в культурной жизни двух стран, ярким примером дружественных отношений между народами.

Генеральный директор "Кинофеста" Сергей Брагин и гости поблагодарили бакинскую публику за теплый прием, отметив, что Баку является одним из самых красивых и гостеприимных городов мира, и выразили надежду, что фильмы понравятся зрителям. В этом году представлены самые новые фильмы разных жанров – приключения, комедии, драмы, военные, мелодрамы и другие, которые показывают всю палитру современного российского кинематографа.

Официальная часть открытия дней кино завершилась показом фильма "Битва" об уличном танцоре, который в силу обстоятельств теряет слух, но сила духа и любовь к танцам возвращает его на сцену. Этот фильм представил режиссер и автор сценария картины Анар Аббасов – наш соотечественник, выпускник ВГИКа, обладатель призов международных кинофестивалей.

"Для меня большая честь открывать своим фильмом Неделю российских фильмов в родном Баку. До учебы во ВГИКе я был в Баку профессиональным танцором, выступал с популярной рэп-группой CRAZY, которая завоевала популярность не только в Азербайджане, но с успехом выступала в России, Украине и Турции. Ее руководителем был Эльман Рагимов, который, кстати, написал музыку к фильму Битва". Он сейчас живет в Москве, и мы вместе работаем. В России трудно пробиваться на кинематографический рынок, стоит вопрос профессионализма и значительной поддержки, но очень стараемся, чтобы добиться успеха. Например, фильм "Битва" снят в этом году, но мы уже взяли гран-при на VIII Московском кинофестивале "Будем жить". Мой прежний фильм "Амун" был удостоен многих премий кинофестивалей практически во всех номинациях. Мне очень хотелось бы снимать художественные и документальные фильмы про Азербайджан и представлять их во всем мире. Например, в моей первой картине "Гурбан" показаны традиции Азербайджана, тема жертвоприношения. И этот фильм был удостоен международных гран-при и премий. Я открыт к сотрудничеству и жду предложений", - сказал Trend Life Анар Аббасов.

Фильмы будут демонстрироваться в большом зале Киноцентра "Низами" с 23 по 29 сентября ежедневно.

24 сентября, 20-00 – «Танки».

25 сентября, 20-00 – «Домовой»

26 сентября, 20-00 – «Мой дорогой папа»

27 сентября, 14-00 – «Любовницы»

28 сентября, 12-00 – «Спасти Ленинград»

29 сентября, 20-00 –«Давай разведемся»

В Центре современного искусства YARAT

24 сентября, 19:00 - «Ван Гоги»

27 сентября, 19:00 - «Война Анны»

28 сентября, 19:00 - «Вечная жизнь Александра Христофорова»

Вход на фильмы свободный.

(Автор и фото - Вугар Иманов)

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