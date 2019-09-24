В Греции прошла презентация азербайджанских мультфильмов (ФОТО)

24 сентября 2019 19:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - ANIMAFILM при поддержке министерства культуры Азербайджана представил на Международном фестивале анимации AnimaSyros в Греции ретроспективу азербайджанских анимационных фильмов за последние 50 лет, сообщили Trend Life в пресс-службе ANIMAFILM.

В рамках ретроспективы были показаны следующие анимационные фильмы – "Джыртдан" (режиссеры Аганагы Ахундов, Ялчин Эфендиев/1969 год); "Жук и мышка" (Тыг-тыг ханым) (режиссер Масуд Панахи, Аганагы Ахундов /1974 год); "Джыртдан-силач" (режиссер Бахрам Алиев/1981 год); "Мама на дереве" (режиссер Фирангиз Гурбанова /1986 год); "Посвящение" (режиссер Шамиль Наджафзаде /1990); "Сохбетуль-асмар" (режиссер Эльчин Ахундов/1994 год); "Неугомонность" (режиссер Самир Салахов/2017 год).

Анимационные фильмы на фестивале представил директор Международного фестиваля анимационных фильмов ANİMAFİLM Рашид Агамалыев.

"Мы выражаем признательность за приглашение на фестиваль, и верим, что данное мероприятие еще больше укрепит сотрудничество между нашими фестивалями. Мы будем представлять азербайджанские анимационные фильмы на различных международных фестивалях, и горды тем, что первым из них стал фестиваль AnimaSyros", - сказал Агамалыев, вручая сертификат о сотрудничестве между фестивалями и книгу "Анимация Азербайджана" представителю AnimeSyros Стиву Алану.

Ретроспективу азербайджанских анимационных фильмов также планируется представить на фестивалях в Грузии (фестиваль TOFUZİ), Польше (фестиваль StopTrik) и Швейцарии (фестиваль Black Movie).

Напомним, что в Баку 18-20 октября 2019 года пройдет II Международный фестиваль анимационных фильмов ANIMAFILM (II ANİMAFİLM Beynəlxalq Animasiya Festivalı). Главная цель фестиваля – объединить местных и зарубежных зрителей и профессионалов в сфере анимации. Проведение фестиваля ANİMAFİLM внесет вклад в развитие анимационного искусства в стране.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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  • В Греции прошла презентация азербайджанских мультфильмов (ФОТО)
  • В Греции прошла презентация азербайджанских мультфильмов (ФОТО)
  • В Греции прошла презентация азербайджанских мультфильмов (ФОТО)
  • В Греции прошла презентация азербайджанских мультфильмов (ФОТО)
  • В Греции прошла презентация азербайджанских мультфильмов (ФОТО)
  • В Греции прошла презентация азербайджанских мультфильмов (ФОТО)
  • В Греции прошла презентация азербайджанских мультфильмов (ФОТО)
  • В Греции прошла презентация азербайджанских мультфильмов (ФОТО)
  • В Греции прошла презентация азербайджанских мультфильмов (ФОТО)
  • В Греции прошла презентация азербайджанских мультфильмов (ФОТО)
  • В Греции прошла презентация азербайджанских мультфильмов (ФОТО)
  • В Греции прошла презентация азербайджанских мультфильмов (ФОТО)
  • В Греции прошла презентация азербайджанских мультфильмов (ФОТО)
  • В Греции прошла презентация азербайджанских мультфильмов (ФОТО)
  • В Греции прошла презентация азербайджанских мультфильмов (ФОТО)
  • В Греции прошла презентация азербайджанских мультфильмов (ФОТО)
  • В Греции прошла презентация азербайджанских мультфильмов (ФОТО)
  • В Греции прошла презентация азербайджанских мультфильмов (ФОТО)
  • В Греции прошла презентация азербайджанских мультфильмов (ФОТО)
  • В Греции прошла презентация азербайджанских мультфильмов (ФОТО)
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