Что будет представлено на юбилейном Фестивале Европейских фильмов в Баку (ФОТО)

25 сентября 2019 18:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В столице Азербайджана со 2 по 16 октября пройдет X Фестиваль Европейских фильмов, сообщает Trend Life. Организаторами фестиваля являются представительство Евросоюза в Азербайджане, посольства стран-членов ЕС, аккредитованные в нашей стране.

На пресс-конференции в кинотеатре Park Cinema Flame Towers глава представительства ЕС в Азербайджане Кестутис Янкаускас отметил, что в этом году будет проведен юбилейный фестиваль.

"Стало хорошей традицией приглашать всех любителей кино и европейской культуры посмотреть на самые новые тенденции европейского кино и обсудить вместе темы, которые затронуты в фильмах. Кинокартины, вошедшие в программу фестиваля, самые разные – это комедии, драмы, документальное кино. Мы пригласили несколько режиссеров поделиться со зрителями своими впечатлениями о том, как проходила работа над фильмами", - сказал Янкаускас.

Глава представительства ЕС в Азербайджане отметил, что в Баку много поклонников европейского кино. За время проведения фестиваля, который проводится с 2010 года, зрителям было показано133 фильма.

Пиар-менеджер сети Park Cinema Рустам Фаталиев рассказал о программе фестиваля. Зрители увидят фильмы кинематографистов из Хорватии, Чехии, Финляндии, Франции, Германии, Венгрии, Италии, Латвии, Литвы, Голландии, Польши, Португалии, Испании и Швеции. Наряду с работами кинематографистов стран стран-членов ЕС, будет показана кинокартина азербайджанского режиссера Эльчина Мусаоглу "Набат".

Посол Венгрии в Азербайджане Виктор Седеркеньи, посол Нидерландов в Азербайджане Онно Керверс, посол Латвии в Азербайджане Дайнис Гаранчс и руководитель Центра Гете Альфонс Хук отметили значимость фестиваля. В этом году среди почетных гостей фестиваля - режиссер из Латвии Виестурс Кайриш и режиссер из Германии Вайт Хелмер.

Открытие остоится 2 октября в Park Cinema Bulvar. В этот день будут показаны два фильма "One last deal" (режиссер Клаус Хярё, Финляндия) и "The son of saul" (режиссер Ласло Немеш, Венгрия)

(Автор: Джани Бабаева)

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  • Что будет представлено на юбилейном Фестивале Европейских фильмов в Баку (ФОТО)
  • Что будет представлено на юбилейном Фестивале Европейских фильмов в Баку (ФОТО)
  • Что будет представлено на юбилейном Фестивале Европейских фильмов в Баку (ФОТО)
  • Что будет представлено на юбилейном Фестивале Европейских фильмов в Баку (ФОТО)
  • Что будет представлено на юбилейном Фестивале Европейских фильмов в Баку (ФОТО)
  • Что будет представлено на юбилейном Фестивале Европейских фильмов в Баку (ФОТО)
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