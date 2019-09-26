Дадаш Мамедов отметил день рождения по-шведски… (ФОТО)

26 сентября 2019 13:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - На севере находится земля, которую покрывают густые леса, прорезают быстрые реки, впадающие в кристально чистые озёра, и населяют спокойные светловолосые и голубоглазые люди. Эта страна – Швеция - государство с самобытной историей от легендарных викингов до одной из самых сильных держав Европы. Название страны происходит от древнескандинавских слов svea и rige – "государство свеев". Свеи - древнегерманское племя, жившее на территории нынешней Швеции.
Столицу Стокгольм часто называют "красота на воде". Город и вправду со всех сторон окружён водой и расположен на 14 небольших островах. Без сомнения, Стокгольм - одна из самых красивых столиц в мире. Любого, кто в первый раз попадёт в Стокгольм, поразят его великолепные старинные здания и разноцветные дома, которые стоят так плотно, что можно свободно гулять по крышам, перешагивая с одной на другую. Неудивительно, что Карлсон жил именно в Стокгольме...

Вот из такой страны к нам приехал молодой художник Симон Арнс и представил в галерее Art Tower в Ичери Шехер свою персональную выставку, сообщает Trend Life. Организаторы - НПО Arts Council Azerbaijan, посольство Швеции в Азербайджане и Управление государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер".

В экспозицию вошли портреты, натюрморты, пейзажи молодого живописца, для творчества которого характерны яркие сочные краски и интересные сюжеты. По его словам, своими работами он хотел создать своеобразный мост между Швецией и Азербайджаном - Страной огней, Стокгольмом и Баку – городом ветров. Кстати, проведение выставки совпало с днем рождения – 39 летием руководителя НПО Arts Council Azerbaijan и директора Art Tower, художника Дадаша Мамедова. Поэтому наряду с выставкой, Дадаш принимал поздравление. Получилcя день рождения по-шведски…

В рамках выставки Симона Арнса также запланировано проведение воркшопа, который пройдет 28-29 сентября. В нем примут участие азербайджанские художники и их коллега из Швеции.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов)

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  • Дадаш Мамедов отметил день рождения по-шведски… (ФОТО)
  • Дадаш Мамедов отметил день рождения по-шведски… (ФОТО)
  • Дадаш Мамедов отметил день рождения по-шведски… (ФОТО)
  • Дадаш Мамедов отметил день рождения по-шведски… (ФОТО)
  • Дадаш Мамедов отметил день рождения по-шведски… (ФОТО)
  • Дадаш Мамедов отметил день рождения по-шведски… (ФОТО)
  • Дадаш Мамедов отметил день рождения по-шведски… (ФОТО)
  • Дадаш Мамедов отметил день рождения по-шведски… (ФОТО)
  • Дадаш Мамедов отметил день рождения по-шведски… (ФОТО)
  • Дадаш Мамедов отметил день рождения по-шведски… (ФОТО)
  • Дадаш Мамедов отметил день рождения по-шведски… (ФОТО)
  • Дадаш Мамедов отметил день рождения по-шведски… (ФОТО)
  • Дадаш Мамедов отметил день рождения по-шведски… (ФОТО)
  • Дадаш Мамедов отметил день рождения по-шведски… (ФОТО)
  • Дадаш Мамедов отметил день рождения по-шведски… (ФОТО)
  • Дадаш Мамедов отметил день рождения по-шведски… (ФОТО)
  • Дадаш Мамедов отметил день рождения по-шведски… (ФОТО)
  • Дадаш Мамедов отметил день рождения по-шведски… (ФОТО)
  • Дадаш Мамедов отметил день рождения по-шведски… (ФОТО)
  • Дадаш Мамедов отметил день рождения по-шведски… (ФОТО)
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