В городах Узбекистана прошла презентация азербайджанских произведений на узбекском языке (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В городах Узбекистана – Ташкенте, Намангане, Андижане, Маргилане - прошла торжественная презентация книги депутата Милли Меджлиса Азербайджана, председателя Общественного объединения "Институт международных исследований Евразии" (ABAİ İB) Ганиры Пашаевой "Aç eşiyi" на узбекском языке и других изданий поэтессы, сообщили Trend Life в пресс-службе депутата. Проект реализован Азербайджанским культурным центром в Узбекистане (директор Самир Аббасов) и узбекской газетой “Kitob dunyasi” (главный редактор, поэтесса Хосийат Рустамова). Были также представлены книга "Хамсе" классика азербайджанской литературы Низами Гянджеви (1141-1209) на узбекском языке и "Азербайджано-узбекский и Узбекско-азербайджанский словарь" (автор – народный поэт Узбекистана Джамал Кямал), которые выпущены Азербайджанским культурным центром.

Презентации были проведены в рамках мероприятий "Вечная дружба" с участием делегации Азербайджана во главе с депутатом Милли Меджлиса Азербайджана Ганирой Пашаевой, представителей городских властей, общественности, деятелей науки и культуры, преподавателей и студентов, творческой интеллигенции и журналистов.

Было отмечено, что Азербайджан и Узбекистан исторически связывают дружеские и братские отношения тюркских народов, которые поднялись до уровня стратегического партнерства в период независимости двух стран. Ганира Пашаева подчеркнула, что азербайджанское государство придает особое значение развитию связей с Узбекистаном, подчеркнув, что именно в этой стране был открыт первый Азербайджанский культурный центр за рубежом, как основной показатель дружбы и братства между нашими народами. Депутат также отметила необходимость дальнейшего расширения связей, реализации совместных проектов в сфере культуры, туризма, взаимных визитов, выступив с предложением, чтобы Андижан и ее родной Товуз стали городами-побратимами. Ганира Пашаева также выразила признательность, что распоряжением президента Узбекистана стала членом Тюркского совета. На мероприятиях было уделено особое внимание оккупационной политике Армении, Ходжалинскому геноциду, рассказано о миллионе азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев, фактах армянского вандализма, разрушении древних памятников архитектуры на захваченной территории, а также о том, что в результате постоянного артобстрела армян становятся жертвами мирные люди. Ганира Пашаева отметила, что в ближайшее время будет представлена книга "Карабахские повести" на узбекском языке. В книгу, которая выпущена в соавторстве с турецким исследователем-публицистом Имдатом Авшаром, вошли воспоминания и высказывания известных общественных деятелей, представителей культуры и искусства, творческой интеллигенции.

Самир Аббасов рассказал о деятельности известных азербайджанцев, которые жили и творили в Узбекистане, добавил, что азербайджанцы всегда трудились на благо Узбекистана. Была подчеркнута важность расширения сотрудничества между регионами двух стран, их образовательными и культурными учреждениями, реализации совместных проектов.

Были проведены презентации не только в культурных центрах городов, где продекламированы произведения из книги "Aç eşiyi" и представлены художественно-концертные программы, но и прошли встречи в Союзе писателей Узбекистана, в рамках проведения Дней кино Азербайджана в Узбекистане, на открытии театрального сезона в Узбекском государственном музыкальном театре имени Мукими, посещены достопримечательности городов, стороны обменялись сувенирами и литературой.

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.